Сусід, якого краще було ніколи не зустрічати: фільми, після яких захочеться переїхати

Сусіди бувають різні. Одні свердлять стіну о восьмій ранку, інші залишають пакети зі сміттям у коридорі, а треті – ховають людей у підвалі. І після останнього варіанта шумний ремонт зверху вже якось перестає дратувати.

Якщо вам подобаються трилери, де головна небезпека живе буквально за парканом, 24 Канал зібрав п'ять фільмів про сусідів, після знайомства з якими хочеться не позичати цукор, а терміново виставляти квартиру на продаж.

"Параноя"

Рік: 2007

Жанр: трилер, детектив, драма

IMDb: 6,8

Підліток Кейл опиняється під домашнім арештом і від нудьги починає спостерігати за сусідами. Спочатку це виглядає як максимально сумнівне хобі на канікули, але невдовзі хлопець помічає дещо значно цікавіше: його сусід може бути серійним убивцею.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes дали стрічці 69%, а глядачі – 77%. У консенсусі фільм називають напруженим трилером із сильною грою Шаї Лабафа, хоча фінал вважають дещо шаблонним.

"Параноя": дивитись трейлер

"Лейкв'ю Террас"

Рік: 2008

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 6,2

Молода пара переїжджає до нового будинку й отримує бонус, якого точно не було в оголошенні про продаж: сусідом виявляється поліцейський Абель Тернер у виконанні Семюела Л. Джексона.

Чоловікові категорично не подобаються нові мешканці, і звичайна неприязнь поступово перетворюється на переслідування. А коли ваш сусід ще й поліцейський, викликати поліцію на сусіда стає трохи складніше.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 44% від критиків і 39% від глядачів. Оглядачі хвалили напругу й Джексона, але вважали, що ближче до фіналу історія занадто захоплюється мелодраматичними поворотами.

"Лейкв'ю Террас": диитись трейлер

"Ті, що знизу"

Рік: 2015

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 6,1

Кейт і Джастін чекають на першу дитину. У квартиру поверхом нижче заселяється інша пара, яка теж готується стати батьками. Спочатку все виглядає майже ідеально: спільні теми, вечері, розмови про вагітність.

Після одного трагічного вечора атмосфера різко змінюється, а Кейт починає підозрювати, що нові сусіди мають щодо її сім'ї далеко не найкращі наміри.

Що кажуть критики: вони оцінили стрічку доволі тепло – 76% на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі дали лише 47%. Оглядачі називали фільм моторошним і добре сконструйованим психологічним трилером, хоча частині аудиторії фінальний поворот здався надто передбачуваним.

"Ті, що знизу": дивитись трейлер

"Сусід"

Рік: 2016

Жанр: кримінальний трилер, горор

IMDb: 5,8

Джон повертається додому й виявляє, що його дівчина Розі зникла. Підозра швидко падає на дивного чоловіка, який живе неподалік.

Герой пробирається до його будинку і знаходить у підвалі не старі банки з консервацією, а викрадених людей. З цього моменту сусідський конфлікт переходить на рівень, де звернення до ОСББ точно вже не допоможе.

Що кажуть критики: 71% від критиків проти 36% від глядачіів на Rotten Tomatoes. Одні оглядачі хвалили грубий, напружений стиль старих B-movie, інші дорікали картині вторинністю та нестачею оригінальності.

"Сусід": дивитсиь трейлер

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