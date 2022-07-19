"Що таке націоналізм, хто такий Степан Бандера": вийшла документалка про Ірину Фаріон

Український режисер Юрій Двіжон презентував документальний фільм "Ірина Фаріон: Діва українського націоналізму". У стрічці мовознавиця "знесла мозок путіну" і розповіла, що таке націоналізм.

Фільм презентували 16 липня – до Дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України, тобто через 32 роки після того, як у нас з’явилася надія на власну державність.

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Вийшла документалка про Ірину Фаріон

Мовознавиця у картині детально пояснює, за що ми зараз боремося та що відстоюємо. Фільм має просвітницький характер та коротко і доступно розповідає, що таке націоналізм, хто такий Степан Бандера та допомагає зрозуміти свою національну ідентичність. Зйомки проходили у Львові та Івано-Франківську у травні та червні 2022 року.

"Ірина Фаріон: Діва українського націоналізму" 2022: дивіться фільм

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