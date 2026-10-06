Про вбивство Ірини Фаріон знімуть true crime

Про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон готують повнометражний документальний фільм "Її три дієслова". І його головною цінністю стане не реконструкція злочину з драматичною музикою, а архів, знятий ще тоді, коли ніхто не міг знати, чим ця історія закінчиться.

Як повідомляє life.kyiv, режисери Юрій Двіжон і Каріна Пустовалова отримали доступ приблизно до 13 годин інтерв'ю та спостережень за Фаріон і її родиною, значна частина яких ніколи не публікувалася. Проєкт також пройшов конкурс Держкіно як повнометражний документальний фільм у жанрі "лінгвістичного детективу".

Архів з'явився за два роки до вбивства

Наймоторошніша деталь – ці кадри взагалі не створювалися для true crime. Ще у 2022 році Юрій Двіжон провів із Фаріон шість знімальних днів, працюючи над короткометражною стрічкою "Діва українського націоналізму". Частина матеріалу тоді залишилася за монтажним столом.



Ірина Фаріон / Фото з відкритих джерел



Після вбивства режисер повернувся до записів уже зовсім з іншим розумінням того, що є перед ним. Так невикористані інтерв'ю фактично стали документальним архівом останніх років життя Фаріон.

Зйомки продовжили після її смерті

Нову частину історії команда почала документувати вже з похорону Ірини Фаріон у Львові.

Автори фільмували перебіг судового процесу, людей, залучених до справи, життя родини після трагедії. У стрічку також хочуть включити кадри з відкриття вулиці, названої на честь мовознавиці.

Чому фільм називають "лінгвістичним детективом"

Назва "Її три дієслова" теж не випадкова. Творці хочуть побудувати розслідування навколо мови, слів і цифрових слідів. За описом Держкіно, у фільмі аналізуватимуть маніфести, нотатки, закриті Telegram-канали та інші матеріали з цифрового середовища фігуранта справи. Один із ключових напрямів – дослідження того, як може відбуватися радикалізація молодої людини в інтернеті.

До створення долучилася донька Фаріон

У проєкті бере участь Софія Особа, донька Ірини Фаріон. За задумом авторів, вона стане однією з центральних героїнь фільму – не лише як представниця потерпілої сторони, а й як людина, яка після смерті матері займається збереженням пам'яті про неї.

Для родини важливо, щоб стрічка не звела Фаріон лише до жертви гучного злочину, а показала людину, її життя та те, чому навколо неї виникала така сильна суспільна реакція.

Основні зйомки судового процесу команда вже завершила, однак робота над фільмом триває. Автори продовжують розбирати архів і планують додаткові знімання. Дату прем'єри "Її трьох дієслів" поки не оголосили.

У справі вже є вирок першої інстанції

Нагадаємо, 1 жовтня 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон і призначив йому довічне позбавлення волі. Суд також постановив стягнути на користь Софії Особи 5 мільйонів гривень моральної шкоди. Водночас вирок ще має пройти передбачену законом процедуру набрання законної сили та може бути оскаржений.

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