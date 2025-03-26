Режисерка "Кави з кардамоном" вперше відповіла на обвинувачення щодо зйомок 2 сезону серіалу

Нещодавно стало відомо, що вже восени стартує прем'єра 2 сезону серіалу "Кава з кардамоном". Перший сезон неабияк зацікавив глядачів, а навколо 2 сезону уже точаться суперечки через скандал письменниці Наталії Гурницької та кінотворців.

Авторка звинувачує продакшн в можливому порушенні її авторського права. У мережі можна прочитати чимало публікацій із позицією письменниці. Тепер режисерка 2 сезону "Кави з кардамоном" Ірина Громозда вперше висловила свою думку. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю .Yabl.

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Ірина Громозда про скандал навколо 2 сезону серіалу "Кава з кардамоном"

Ірина Громозда вперше розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення до неї звернулась Олена Лавренюк, яка дуже вірила у цей проєкт і хотіла продовження "Кави з кардамоном".

Я відкриваю другу книгу і читаю, а там нема подій. Це питання було і до першої книги. Коли я дивилась на сценарій, я кажу, як ви взялися писати серіальний сценарій по книзі, в якій всього 10 подій? А в другій книзі є величезна рефлексія Анни, яка просто ходить і плаче, і плаче, і плаче. Кінець,

– каже режисерка.

Вони вирішили зустрітись із Наталією Гурницькою та обговорити все особисто. За словами Ірини, вона хотіла, аби вони були однією командою та об'єднали зусилля для другого сезону.

"На що пані Наталія мені сказала: "ні, ви пишіть, напишете, тоді подивимось". Ми написали, показали це Гурницькій, на що вона сказала: "Це не моя Анна". Я дуже довго пояснювала, що є закони книги, а є закони серіалу. Мають бути події, зміни, гачки, пасажі, неочікувані повороти. Але це не допомогло, і письменниця стояла на своєму – це не її Анна", – поділилась Громозда.

Режисерка каже, що пані Наталія відмовилась від співпраці. Нічого не заважало їй писати книгу так, як вона бачить свою Анну, а в серіалі мати іншу Анну. Адже в кінематографі є чимало прикладів, коли герої книжки та персонажі фільму зовсім різні.

Розбіжності цього конфлікту в тому, що пані Гурницька не захотіла брати участь в роботі над цим проєктом саме тому, що це не її Анна, не її Андрій, в цілому не її історія другої книги. А тепер виявляється що ми все "вкрали" в неї. Як ми могли "вкрасти" те, чого вона не писала? При всій повазі, пані Гурницька не має авторських прав ні на тему боротьби за землю, ні на тему кохання, ні на тему дорослішання дітей – бо це все загальні драматургічні теми,

– зазначає Ірина.

Громозда зауважила, що лише тоді, коли письменниці сказала своє чітке "ні", команда серіалу написала свою історію, полюбила її та почала знімати.

"Це просто наш біль, що Наталія Гурницька нас не підтримала. Почала таку війну, поливає брудом. Настільки це все несправедливо, бо стільки разів я була присутня при цих перемовинах, коли Олена казала: "Окей, пані Наталю, не хочете так, давайте так. Давайте в рамках запропонованої Анни ми зробимо там якісь кореляції". Ні. Таке враження, що їй просто не подобається жінка, яка діє, їй до смаку формат героїні, яка просто сидить і плаче", – каже режисерка.

Ірина каже, що такий образ жінки, яка нічого не робить, її обурював ще у 1 сезоні, тому вона дуже хотіла це змінити.

Вона (головна героїня – Кіно 24) просто дочекалася моменту, коли дружина її коханого помирає, і чувак приходить і каже, "ну все, виходь за мене". От і вся мораль: нічого не робіть, дівчата, чекайте, терпіть, можливо вам пощастить і дружина вашого коханця помре. Ну куди це годиться?!

– поділилась Громозда.

Окрім того, Ірина неабияк рада, що у 2 сезоні буде зовсім інший каст головних акторів. За словами режисерки, вони досі отримують коментарі на кшталт "поверніть нам Павела Делонга", "де Адам?".

А я просто щаслива, що його в другому сезоні не буде. І не тільки через те, що персонаж Адама перетягнув всю увагу від головної героїні, але і тому, що працювати з актором Павелом Делонгом було нестерпно,

– каже Ірина.

Вона зазначає, що польський актор дуже непрофесійно поводився на знімальному майданчику.

"Він – абсолютний імперець. Він – конкретний носій імперської ідеології, яка в нього просто через край. Тотальна зневага до України. Плюс він серйозний нарцис. То страшне було", – пригадує режисерка.

Ірина каже, що у Голлівуді теж є актори, які зривають зміни, не виконують свою основну роботу, не слухають режисера чи сценаристів, однак згодом з такими не працюють. Адже кіно – це командна гра. Тому Громозда щиро рада, що у 2 сезоні глядачі побачать найхаризматичніших українських акторів в кадрі.