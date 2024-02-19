Росіяни зруйнували квартиру відомої акторки у Чернігові: як житло виглядає зараз

Ірина Кудашова, яку більшість кінолюбів точно знають із культового українського серіалу "Школа" показала свій зруйнований дім у Чернігові, внаслідок чергової російської атаки.

Юна акторка поділилась роликом у своєму інстаграмі. Дивіться, який вигляд має зруйнована квартира Ірини Кудашової та як прокоментувала побачене дівчина.

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Ірина Кудашова показала свій зруйнований дім: що сталося

Акторка опублікувала відео, в якому показала, як виглядає зараз її квартира. Зокрема, балкон пошкоджений, а всі вікна вибиті.

Будинок акторки постраждав через ворожу атаку, коли під час обстрілу міста неподалік від її місця проживання відбувся ворожий приліт, і будинок зачепило вибуховою хвилею.

Мій дім…Я вперше побачила свою квартиру після прильоту. Наживо це бачити дуже боляче,

– написала акторка під публікацією.

За словами акторки, вона вперше повернулася до рідного Чернігова і на власні очі побачила свій зруйнований будинок. Це було дуже боляче.

Ірина Кудашова – відома українська акторка

Ірина Кудашова народилася в Чернігові й здобула популярність завдяки своїй ролі Ніки Тихонової у відомому українському серіалі "Школа". Він виходив на телеканалі 1+1 у 2018-2019 роках. У цій стрічці також знялися блогерки Ліза Василенко та Анна Трінчер.

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