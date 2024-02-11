На мені було клеймо, – зірка "Школи" відповіла, чи буде завершальний сезон серіалу

Акторка Ірина Кудашова розповіла про серіал "Школа", з яким її асоціюють найбільше. Вона розповіла про конкуренцію на майданчику та можливе продовження серіалу.

Українська акторка Ірина Кудашова запам'яталася багатьом як Ніка з серіалу "Школа". Хоч проєкт приніс їй деякі труднощі, вона була б не проти зіграти у ще одному його сезоні.

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Ірина Кудашова про ще один сезон "Школи"

Ірина Кудашова повідомила, що наразі завершальний сезон серіалу "Школа" не планується. Серед причин – війна й те, що актори "розкидані" по різних країнах.

Поки що ні. Планувався, хотіли робити, але почалась війна. Важко планувати, бо багато акторів перебувають у різних країнах. Для мене, попри всі складнощі, це дуже теплий і класний проєкт, який я дуже люблю,

– зізналась актриса.

Кудашова зізналась, що після серіалу її не хотіли брати в інші проєкти, вважаючи її поганою акторкою. Та Ірина пояснила, що тоді грала як вміла, а умови знімань були не найкращі.

"Було на мені це клеймо Ніки зі "Школи". Це був малобюджетний проєкт, перший для багатьох з нас. Ми не грали як дорослі й досвідчені актори. Я розумію, що я зіграла там не дуже добре. Я зіграла так, як я вміла в той момент", – поділилась зірка підліткового серіалу.

Конкуренція з Лізою Василенко

, "Школа" – український підлітковий серіал, що виходив упродовж 2018 – 2019 років. Він розповідав про життя сучасних підлітків, їхні проблеми у школі, взаємини з учителями та батьками.

Ірина Кудашова розповіла, що на знімальному майданчику була конкуренція між нею та Лізою Василенко, яка зараз мовчить про війну. За словами акторки, Єлизавета згодом різко висловлювалась про неї в інтерв'ю.

"Я не відчувала цієї конкуренції. Я на той момент щиро думала, що все нормально, що до мене добре ставляться. Потім дізнавалась, що Ліза про мене говорила: я взагалі не акторка, не маю права зніматися в проєктах. Дуже багато поганих речей. Я вже дізналася це після зйомок. Нас сильно порівнювали. Йшли приблизно на одному рівні. Я чимось не подобалася Лізі", – зауважила Ірина Кудашова.

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