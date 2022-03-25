Про те, як акторка допомагає пережити війну Росії проти України розповіла в інтерв'ю "Українській Правді". Ірма Вітовська зараз перебуває в Україні та займається допомогою вимушеним переселенцям, які постраждали від жорстокої атаки Росії.

Не пропустіть Президент російського фестивалю "Кінотавра" скасував захід через "агресивну війну"

Я можу сказати, що допомагаю переселенцям. У мене дуже багато друзів у Європі, які забирають мам з дітками на тимчасовий прихисток,

– розповіла акторка.

Боротьба на культурному фронті

Також Вітовська розповіла про успіхи Української кіноакадемії, до складу правління якої входить акторка. Вона наголосила, що напередодні вдалося позбавити Московський кінофестиваль акредитації, що є великою перемогою для культурного фронту.

Крім того, Вітовська зазначила, що Росію все більше викидають з різноманітних культурних платформ та майданчиків по всьому світу.

Це великі збитки для російської кіноіндустрії. Це те, що наша кіногалузь робить. Цей фронт ми теж тримаємо. Так що Нікіта Міхалков уже ніхто, і дуже багато таких, як він. Дякуючи всій нашій кіноспільноті,

– наголосила акторка.

Волонтерська допомога

Серед іншого Ірма Вітовська розповіла і про те, як кіноспільнота допомагає у пошуку необхідних медичних засобів, про допомогу дітям у притулках, евакуйованим українцям та військовим зазначивши, що в цьому дуже допомагають українці, які перебувають в Європі та європейці.

Вітовська також зауважила, що зараз українці вкрай об'єднані та працюють разом, як це було за часів Майдану.

Я думаю, що зараз вся Україна – як мурашник. Майдан – це приклад. А тепер на всю країну ми стали одним Майданом,

– сказала акторка.

Росію викидають зі свтових платформ