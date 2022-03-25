О том, что актриса делает сейчас, она рассказала в интервью "Украинской Правде". Ирма Витовская сейчас находится в Украине и занимается помощью вынужденным переселенцам, пострадавшим от жестокой атаки России.

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Я могу сказать, что помогаю переселенцам. У меня очень много друзей в Европе, которые забирают мам с детьми на временное убежище,

– рассказала актриса.

Борьба на культурном фронте

Также Витовская рассказала об успехах Украинской киноакадемии, в состав правления которой входит актриса. Она подчеркнула, что накануне удалось лишить Московский кинофестиваль аккредитации, что является большой победой для культурного фронта.

Кроме того, Витовская отметила, что Россию все больше выбрасывают из разных культурных платформ и площадок по всему миру.

Это большие убытки для российской киноиндустрии. Это то, что наша киноотрасль делает. Этот фронт мы тоже держим. Так что Никита Михалков уже никто, и очень много таких, как он. Благодаря всему нашему киносообществу,

– подчеркнула актриса.

Волонтерская помощь

Среди прочего Ирма Витовская рассказала и о том, как киносообщество помогает в поиске необходимых медицинских средств, о помощи детям в приютах, эвакуированным украинцам и военным, отметив, что в этом очень помогают украинцы, находящиеся в Европе и европейцы.

Витовская также отметила, что сейчас украинцы крайне объединены и работают вместе, как это было при Майдане.

Я думаю, что сейчас вся Украина – как муравейник. Майдан – это пример. А теперь на всю страну мы стали одним Майданом,

– сказала актриса.

Россию выбрасывают из мировых платформ