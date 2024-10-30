Трилер "БожеВільні", каральна психіатрія і внутрішня боротьба: щира розмова з Ірмою Вітовською

"Я втомилася боятися. Втомилася потурати злочинцям, які відправляють нормальних людей в психушку", – це цитата Ірми Вітовської у фільмі про каральну психіатрію в СРСР – "БожеВільні". У цій історичній драмі-трилері Ірма зіграла Ірину Лахновську – керівницю одного з відділень спеціалізованої психіатричної лікарні СРСР.

Напередодні прем'єри стрічки в кінотеатрах України редактори Кіно 24 зустрілися з акторкою у Львові. Це була затишна і водночас дуже важлива розмова для проєкту "Інтерв'ю 24", в якій Ірма не лише розповіла про свою героїню в "БожеВільних", а й наголосила, чому важливо популяризувати цю стрічку саме зараз.

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Дуже важливе кіно, яке б презентувало людину в часі, – яким зараз має бути українське кіно та в чому значущість "БожеВільних"

Фільм Дениса Тарасова "БожеВільні" виходить в український прокат 31 жовтня. У цьому трилері показана історія Андрія Довженка – молодого хлопця, який потрапляє на примусове лікування до спеціалізованої психіатричної лікарні СРСР через любов до забороненої американської музики. Хлопець опиняється перед складним вибором: співпрацювати з КДБ та повернутися до сина і дружини чи розкрити світові правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

У цій стрічці ми бачимо переосмислення минулого, яке дуже перегукується з теперішнім.

Це пояснення, що таке тоталітарна система, і які вона має важелі вмикання репресивного апарату. "БожеВільні" виходять в прокат тоді, коли в Росії знову прийняли закон про каральну психіатрію. Ми виходимо дуже на часі,

– каже Ірма Вітовська.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Хоч у трилері показані 70-ті роки XX століття, коли каральна психіатрія була на піку й дуже багато українських дисидентів пройшли через ці тортури, зараз російська влада продовжує використовувати ці жорстокі методи проти українців в окупації.

Я хотіла дати героїні певну трансформацію, – як у фільмі змінюється Ірина Лахновська

Ірма Вітовська-Ванца зіграла того лікаря, який призначає лікування противникам влади. Прочитавши сценарій, вона запропонувала режисеру Денису Тарасову змінити свою героїню. За задумом сценаристів, Ірина була ровесницею Ірми – на той час їй було 44 роки. Однак акторка захотіла додати їй 10-12 років. Так і бачимо на екрані жінку 1923 року народження, свідомість якої формувалася вже після Другої світової війни.

Ірина – радянсько-ідеологічна людина, яка пішла в радянську армію, сформувалася там. Вона повністю розділяла погляди своєї держави, була віддана апарату. Ірина свято вірила в те, що пропагували в СРСР. І раптом вона вирішує йти проти системи,

– ділиться Ірма.



Ірма Вітовська і Остап Ступка у фільмі "БожеВільні" / Фото пресслужби

З допомогою своєї героїні акторка хотіла показати шлях проти системи, коли сама Ірина була відданим інструментом радянської влади.

Найболючіший момент для Ірини трапився тоді, коли вона зрозуміла, що все робила неправильно. Що служіння цій владі – злочин. Мені хотілося показати цей кульбіт. І я вдячна Денису Тарасову та всій команді, яка на це погодилася, адже всі костюми, грим – все довелося переформатовувати під нового персонажа. Ось так і вийшла Ірина Лахновська, яку ви бачите на екранах,

– розповіла Ірма.

Найважчим епізодом під час створення цього персонажа була сцена біля вікна. Не будемо спойлерити, ви зрозумієте, про що мовиться, коли дивитиметесь фільм.

"Її потрібно було втілити так, щоб зберегти певний градус, щоб було видно цей злам, внутрішню боротьбу. З того моменту вже зрозуміло, що її шлях піде в інший бік", – додала Ірма.



Ірма Вітовська на прем'єрі "БожеВільних" / Фото пресслужби

У нас вийшов хороший історичний трилер, – чому "БожеВільних" має побачити кожен

У "БожеВільних" ми ще раз дивимось в дзеркало того, що на нас наступає. Каральна психіатрія – один з методів геноциду тих, хто не кориться, не гнеться.

"У нас вийшов хороший історичний трилер. Він не є складним, знятий у реставрації історичних подій. Тут є гарний художній прийом. Є замисли. Є герой – молода людина, яка не є дисидентом. Але він опиняється у психіатричній лікарні й споглядає все це", – додала Ірма Вітовська.

Андрій потрапив до психлікарні через любов до закордонної музики, яка на той час була заборонена в СРСР. Він переніс тортури, розлуку з коханою та сином, але не піддався тиску радянської влади. Метою такого "лікування" було знищити людину не фізично, а зламати свідомість. Росія й зараз вдається до таких методів на окупованих територіях, нищить всіх, хто має проукраїнські погляди.



Андрій Довженко у фільмі "БожеВільні" / Фото пресслужби

Я дуже сильно травмуюсь, – у чому полягає мета особистого "бунту" Ірми Вітовської

Головному герою Андрію Довженку, якого зіграв Костянтин Темляк, належить фраза: "Свобода – це є і завжди була мета мого бунту". А в чому полягає "бунт" Ірми Вітовської зараз, у час війни?

"Я дуже сильно травмуюся. Я не воюю, але дуже травмуюся, коли з дітьми розмовляють російською. Не знаю, для кого це роблять. Я не засуджую, бо розумію, що цьому може бути причиною звичка, яку важко долати. Але, мабуть, нарешті варто зупинитися й подумати, що це дуже погана звичка", – поділилася Ірма.

А ще я дуже засмучуюся світом, який намагається відтягнути зло. Він визнав це зло, але мені бракує гонору в добра, не вистачає кулаків у добра. Це мене травмує,

– підсумувала Ірма.



Допрем'єрний показ "БожеВільних" у Львові / Фото пресслужби

У широкий прокат "БожеВільні" виходять у четвер, 31 жовтня. До цього стрічку вже представили на багатьох міжнародних кінофестивалях, де вона зібрала численні нагороди. Режисер Денис Тарасов і творча команда популяризують "БожеВільних", щоб вкотре показати світові, що окупанти не зупиняються ні перед чим, щоб досягти своєї мети.