Найстрашніше жити так, ніби нічого не відбувається, – Ірма Вітовська звернулася до українців

Українська актриса Ірма Вітовська вважає, що кожен українець має робити все для того, аби наблизити нашу перемогу. Працювати, волонтерити, захищати, однак, за словами зірки, не варто забувати й про відпочинок.

В інтерв’ю 24 каналу Ірма Вітовська поділилася, що кожен з цією війною став ще більше вірянином, аніж раніше. Щоб не впасти в розпач і паніку, за словами зірки, варто молитися.

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Ірма Вітовська звернулася до українців

Але найстрашніше, вважає Ірма, це жити так, ніби нічого не відбувається.

Важливо не бути осторонь. Найстрашніше зараз жити так, ніби нічого не відбувається, коли ви перебуваєте десь у спокійному місці. Я не проти зустрічей із друзями, я сама це роблю. Можна піти десь і посидіти, замовити келих пива. Але, якщо ви це робите постійно і, не відгукуючись на війну, — це огидно й неправильно,

– поділилася пані Ірма.

Як повідомила актриса, ця війна, що триває з 2014, вона також через байдужість: "Хай кожен подивиться, де він був, чи стабільно він знав, що Михайлівський собор обростає фотокартками, скільки разів він був там, скільки він перераховував на шпиталі, переселенців. Ця війна – вона так само відповідь. І не можна зараз, коли нібито стало спокійно й когось не вбили, коли поїхав в іншу країну й почав там жити, замикатися".

Як і в кожного українця, в Ірми Вітовською настають моменти, коли зовсім немає сил. Усі ставлять собі запитання: "Де взяти гроші?", адже індустрія стоїть. Проте доводиться миритися зі всім і думати про своїх західних друзів, у кого більш-менш усе добре, щоби ми могли зібрати на потрібні речі для військових.

"Зараз я вже інша, моє життя інше"

Актриса пригадала ситуацію, коли приїхала в Італію на презентацію фільму "Коза Ностра": "Я спочатку була в Неаполі, стояла на набережній, постарівши душею… Я взагалі не хотіла їхати, бо мені здавалося, що це не моє життя. Зараз я вже інша, моє життя інше. І до якого кіно зараз, от справді?"

Я стояла, дивилась на людей і дітей, які гуляють, бігають, і зрозуміла, що мені зараз так незручно в цій спільноті! Безсумнівно, я щаслива за них, але тоді відчувала себе якимсь непотрібним пазлом. Попри все, ми дякуємо тим людям, що всупереч своєму комфорту, пожертвували для нас. Але ти розумієш, що це не може тривати роками. Втомляться всі. На це, мабуть, і розраховують, що втомиться світ і ми теж,

– розказала Ірма.

Ірма пояснила, що від цього нам усім страшно, несправедливо та образливо. Тому доповнила: "Я так хочу сказати нашим усім людям, щоби вони молились. Часом відбуваються речі поза нашими людськими можливостями, хтось з’являється, приймається якесь рішення, сходить дивна сила".

Артистка порадила "нести й просити правду". За її словами, вона повільна, але здатна все вибілити: "Зло динамічне, мобільне. Робіть, що можна: читайте, допомагайте з дітьми, поки мами волонтерять. Ми маємо бути, як мурашник. Як тільки три мурахи сидять і курять бамбук збоку, утворюється дірка".

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"Не дай Боже, щоб комусь було байдуже"

"Подивіться, скількох людей евакуюють, куди вони, де вони?, – каже зірка. Ми маємо розуміти, що ви можете бути на їхньому місці. Не дай Боже, щоби комусь було байдуже.

"Допомагайте фінансово, дайте людям час, допомагайте, пустіть когось до себе в дім. Так, то важко жити з іншими людьми, але важче не жити нам взагалі. Ніхто поодинці не рятується", – звернулася акторка.

Ірма Вітовська зіграла роль матері у комедії "Мої думки тихі", щиру психологиню у чудовому українському серіалі "Секс, інста і ЗНО" Антоніо Лукіча, бабу Прісю у горорі "Брама" Володимира Тихого, а ще в атмосферному фільмі "Смак свободи" роль Ольги Франко – авторки першої української кулінарної книги з рецептами здорового харчування. Крім цього, у психологічному трилері "Між нами", фільмах "Люксембург, Люксембург", "Наші котики 2", "Коза Ностра".