Кохання, пристрасть і трохи драми: іспанські серіали, від яких важко відірватися
Іспанські серіали рідко дають героям просто закохатися й жити спокійно. Тут обов’язково знайдуться колишні, сімейні таємниці, різниця у статусі або хоча б одне дуже невчасне рішення.
24 Канал зібрав 5 романтичних серіалів, які добре підійдуть на вечір.
"Вельвет"
IMDb: 8
Мадрид, 1950-ті. Швачка Ана закохується у спадкоємця модного дому Альберто, але їхнім стосункам постійно заважають родина, гроші й статус.
Що кажуть критики: як і глядачі вони хвалили серіал за атмосферу, костюми й класичну мелодраму з великою кількістю інтриг.
"Вельвет": дивитсиь трейлер
"Кабельниці"
IMDb: 7,5
Чотири жінки працюють у телефонній компанії в Мадриді 1920-х і паралельно намагаються розібратися з коханням, свободою та власним майбутнім.
Що кажуть критики: перший сезон має 100% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначали жіночих персонажів і тему незалежності.
"Кабельниці": дивитись трейлер
"Валерія"
IMDb: 6,7
Письменниця Валерія переживає кризу у шлюбі й роботі, а поруч – три подруги з не менш заплутаним особистим життям.
Що кажуть критики: вони називають серіал легким і приємним для перегляду, хоча й без великих сюжетних відкриттів.
"Валерія": дивитись трейлер
"Ідеальна історія"
IMDb: 7
Марго тікає з власного весілля, Давид переживає розрив. Вони вирішують допомогти одне одному повернути колишніх – і, звісно, все йде зовсім не за планом.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 86% від критиків. Його хвалять за легкість, романтику й хорошу хімію між героями.
"Ідеальна історія": дивитись трейлер
"Смайлик"
IMDb: 8
Алекс випадково надсилає емоційне голосове повідомлення незнайомцю Бруно. Помилка поступово перетворюється на романтичну історію.
Що кажуть критики: вони оцінили серіал дуже тепло – 100% на Rotten Tomatoes. Особливо хвалили гумор, щирість і атмосферу класичного ромкому.
"Смайлик": дивитись трейлер
Якщо хочеться трохи загадок, напруги й фіналів, які змушують переглянути все у голові ще раз, для вас є окрема добірка детективів. Зібрали серіали, де підозрювати доведеться буквально всіх.