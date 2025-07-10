Ідеальні для перегляду ввечері: 3 блискучі іспанські серіали, про які говорить увесь світ

Якщо дощового літнього дня ви хочете розслабитись і подивитись цікавий серіал, то наша нова добірка ідеально вам підійде. Ми зібрали список із трьох популярних іспанських серіалів – стрічок, які точно зможуть запалити ваші серця.

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"Еліта"

У центрі сюжету популярного молодіжного іспанського серіалу "Еліта" прем'єра якого відбулася у 2018 році – історія трьох підлітків вони зі звичайних родин. Вони потрапляють у престижну приватну школу, але їхня зустріч зі світом багатих і впливових однолітків приводить до трагічних наслідків. Усе це закінчується вбивством.

"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Остання ніч у Треморі"

Цей драматичний детектив 2024 року швидко завоював симпатії глядачів.

За сюжетом, у піаніста трапляється нещасний випадок – у нього влучає блискавка. Відтоді чоловіка починають переслідувати моторошні видіння майбутнього та загроза смерті, яка нависає над його близькими.

"Остання ніч у Треморі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Паперовий будинок"

Цей серіал набув шаленої популярності ще у 2017 році. У центрі сюжету – таємничий Професор, який збирає команду з восьми відчайдухів, яким нічого втрачати. У їхніх планах – реалізувати найбільше пограбування в історії.

П'ять місяців ретельної підготовки – і вони готові проникнути до одного з найзахищеніших об'єктів Іспанії – Національного монетного двору. Їхнє завдання – витримати 11 днів у повному оточенні поліції та спецпідрозділів.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

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