Вони варті уваги: історичні фільми, від яких мурахи по шкірі

Буде необачно думати, що історичні фільми нудні, однопитні й низькопробні. Серед них є такі, які отримали багато нагород, мають високу оцінку від глядачів, і щонайважливіше, вони не завжди пов'язані з темами воєн.

Якщо ви у пошуку якісної історичної стрічки, то 24 Канал підібрав ті, які вразять сюжетом, акторською грою та операторською роботою.

Може зацікавити Не "Емілі в Парижі": легкий серіал Netflix, який ідеально розслабляє

"Список Шиндлера", 1993

Рейтинг IMDb: 9,0

Це історична драма Стівена Спілберга, яка заснована на реальних подіях. Фільм розповідає про Оскара Шіндлера – німецького промисловця, який під час Голокосту врятував від загибелі понад тисячу польських євреїв, влаштувавши їх робітниками на свої заводи.

"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер", 2023

Рейтинг IMDb: 8,2

Це біографічна та історична драма про фізика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера, який керував Манхеттенським проектом зі створення першої у світі ядерної бомби. Фільм Крістофера Нолана демонструє тріумф ученого у науці, важкі моральні дилеми після бомбардувань Японії та подальше політичне переслідування за часів "Червоної загрози".

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Темні часи", 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Фільм розповідає про новообраного прем'єр-міністра Великої Британії – Вінстона Черчиля, який опинився у дуже складній ситуації. На той момент уже розгорілась Друга світова війна. Франція уже впала через агресію Гітлера, а Британія була наступною. На плечі Черчиля впала велика доля відповідальності – врятувати країну та людей.

"Темні часи": дивіться онлайн трейлер фільму

"На західному фронті без змін", 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

Фільм відзняли за однойменним романом Еріха Марії Ремарка. За сюжетом, 17-річний німецький юнак Пауль Боймер добровільно йде на фронт Першої світової війни. Він, як і його друзі, мріяли про героїзм, та їхні романтичні фантазії розвіялись, коли вони стикаються з голодом, холодом, жахом бомбардувань і ріками крові.

"На західному фронті без змін": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще історичні фільми можна подивитись?

"Наполеон";

"Гіркі жнива";

"Король";

"Мандела: довгий шлях до свободи".

Якщо вам цікава історична тематика, то рекомендуємо серіал "Корона" – детальнішу інформацію про стрічку та чому її варто дивитись дізнавайтесь у нашому матеріалі.