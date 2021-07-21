Історія про зраду і помсту в українському трейлері фільму Рідлі Скотта "Остання дуель"

Надія на жасливе життя, зрада, правда. неправдиві свідчення, обвинувачення, покарання – в трейлері фільму "Остання дуель" про жінку, яка кинула виклик нації та увійшла в історію. Прем’єра історичної драми Рідлі Скотта запланована на 14 жовтня 2021 року.

Фільм "Остання дуель" заснований на реальних подіях. Про це повідомляє пресслужба фільму Kinomania Film Distribution.

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Про що фільм "Остання дуель"?

Епос "Остання дуель" – історична драма, що спонукає до роздумів. Стрічка розповідає про події, що відбуваються на тлі Столітньої війни, та розкриває безмежну могутність чоловіків, крихкість правосуддя та відважність однієї жінки, яка готова стати проти всіх, щоб правда перемогла.



Кадр з фільму "Останній дуель" / Фото Kinomania Film Distribution

Фільм проливає світло на давні припущення про останню санкціоновану дуель Франції: між Жаном де Карружем та Жаком Ле Ґрі, колишніми друзями, які стали ворогами. Карруж – поважний лицар, знаний своєю відвагою та майстерністю на полі бою. Ле Ґрі – нормандський сквайр, чий інтелект та красномовство зробили його одним із найповажніших членів двору.



Кадр з фільму "Останній дуель" / Фото Kinomania Film Distribution

Та одного разу Марґеріт, дружина Жана де Карружа, звинувачує Ле Ґрі у зґвалтуванні. Останній заперечує звинувачення, та жінка відмовляється мовчати й виступає проти свого кривдника. Цей акт сміливості та непокори ставить її життя під загрозу. Випробування поєдинком, смертельна дуель, віддає долю всіх трьох у руки Бога.

"Остання дуель" 2021: дивіться трейлер

Акторський склад

Метт Деймон ("Одинадцять друзів Оушена", "Ідентифікація Борна");

Адам Драйвер ("Зоряні війни: Пробудження Сили", "Удача Лохана");

Бен Аффлек ("Загублена");

Джоді Комер ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження") та інші.



Кадр з фільму "Останній дуель" / Фото Kinomania Film Distribution