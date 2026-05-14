Вони закрутили роман на знімальному майданчику, а потім одружились: 4 зіркові історії кохання

Часто так буває, що творчі люди знаходять другу половинку не в кафе чи у соцмережах, а їх зводить робота. І таких історій в українському шоубізнесі є чимало.

Сьогодні розповімо про деяких з них, адже історії кохання, які виникли на знімальному майданчику, звучать дуже романтично та неординарно.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Пара познайомилась на знімальному майданчику. Актори знімались у серіалі "Клан ювелірів", де грали закохану пару. Наталка розповідала, що майже одразу відчула, що Андрій – той самий, з яким вона хоче створити сім'ю. У той момент актор був одружений, та заради Денисенко розлучився з дружиною. Федінчик зробив пропозицію акторці під час польоту на літаку.

У 2017 році вони одружились на Мальдівах. Пізніше у подружжя народився син.

Весілля Денисенко та Федінчика / Фото з соцмереж

У липні 2025 року жінка підтвердила розлучення з Андрієм. Причиною називали відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів.

Згодом Денисенко дала інтерв'ю Маші Єфросиніній де розповіла, що причиною розлучення з Андрієм Федінчиком стали образи через його ревнощі та відповідальність за родину, яка була здебільшого на ній.

За якийсь час на інтерв'ю прийшов і Андрій Федінчик. Він розповів, що хотів зберегти сім'ю, але дізнався, що Денисенко вже перебувала в стосунках з іншим чоловіком.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Актори також познайомилися на знімальному майданчику. Їхня історія кохання пережила чимало. Вони разом знімались у низці серіалів: "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі" та "Швидка допомога". У 2015 році вони повідомили про свої стосунки офіційно, а у 2019 – одружились.

У подружжя було багато планів, однак хвороба Катерини все перекреслила. Акторка тривалий час страждала від головних болей. Зірка опинилась навіть на межі життя та смерті через сепсис: внаслідок зараження постраждали легені, печінка та серце акторки.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото з соцмереж

Валентин сьогодні продовжує зніматись, однак постійно підтримує дружину у складний для неї період.

Дар'я Легейда-Сова та Дмитро Сова

Вони познайомилися у 2020 році на знімальному майданчику, а одружилися через рік. Пара влаштувала церемонію на березі Дніпра влітку 2021 року.

Дар'я Легейда-Сова та Дмитро Сова / Фото з соцмереж

Батько та чоловік акторки сьогодні перебувають на фронті. Сама акторка казала, що розглядає можливість служби у ЗСУ як оператор дронів через проблеми зі здоров'ям, які заважають їй стати бойовою медикинею.

Юлія Буйновська і Єгор Козлов

А ця акторська пара познайомилась на кастингу одного серіалу. Вони обидва отримали ролі, тому знімальний майданчик став для них початком історії кохання.

Буйновська та Козлов одружились у 2022 році, у другу річницю стосунків. Весілля було скромним, поруч з нареченими були лише близькі люди.

Юлія Буйновська і Єгор Козлов / Фото з соцмереж

Акторка ділилася, що в їхній парі бувають складні моменти, але важливо розмовляти, адже стрес, війна та чимало інших турбулентних моментів можуть зруйнувати усі почуття.

Хто з українських акторів не одружений?

Костянтин Октябрський нещодавно повідомив, що розійшовся з дружиною. Жінка стала ініціаторкою цього кроку. Актор припускає, що причиною розлучення стало те, що він не давав своїй дружині достатньо кохання, поваги та почуттів. Цікаво, що за 10 років шлюбу пара вже розлучалася, а потім знову одружилася. Однак зараз актор перебуває у статусі холостяка.

Тетяна Злова близько 1,5 роки акторка перебувала у стосунках із зірковим колегою – Богданом Буйлуком. Вони познайомились на знімальному майданчику під час знімання серіалу "Ніхто не ідеальний". На жаль, ця історія кохання не закінчилась щасливим кінцем. Кожен із пари пішов своїм шляхом.