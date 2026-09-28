Сміх крізь сльози та фальшиві мільйони: 3 найкращі фільми за п'єсами Івана Карпенка-Карого

Творча спадщина корифея українського театру Івана Карпенка-Карого залишається актуальною крізь століття. Його колоритні п'єси неодноразово оживали на кіноекранах.

Гостра сатира на людське марнославство, безглузду гонитву за титулами та сліпу жадобу до збагачення знайшла ідеальне втілення в класичних кіноадаптаціях, які й досі викликають щирий сміх та захоплення глядачів. З нагоди 181-річчя драматурга 24 Канал зібрав відомі екранізації його творів.

"Мартин Боруля" (1953)

Рейтинг IMDb – 8,0

Комедійна кінострічка режисерів Олексія Швачка та Гната Юри переносить глядача в маєток заможного шляхтича, який понад усе мріє довести своє дворянське походження. Головний герой затято витрачає всі заощадження на судові папери, намагається навчити сім'ю панських манер і видати доньку за столичного чиновника. Однак через одну прикру помилку в прізвищі вся фальшива велич розсипається на очах.

"Мартин Боруля": дивіться фрагмент фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі "Кіноріум" критики відзначають харизматичних акторів, які наповнюють історію шармом і соковитим гумором, завдяки чому тема бюрократії та "статусної хвороби" залишається актуальною крізь покоління. Водночас деякі рецензенти звертають увагу на те, що стрічка занадто буквально повторює театральне першоджерело й навряд чи здатна втримати увагу сучасного глядача без його попереднього інтересу до класики.

"Сто тисяч" (1958)

Рейтинг IMDb – 7,7

Сатирична стрічка Віктора Іванова та Гната Юри розкриває темну сторону селянської жадоби на прикладі заможного господаря Герасима Калитки. Одержимий ідеєю скупити всі навколишні землі, чоловік погоджується на ризиковану аферу з фальшивими грошима. Жага легкого збагачення засліплює розум господаря настільки, що він готовий пожертвувати щастям рідних дітей. Несподіваний і ганебний фінал викриває всю безглуздість сліпого накопичення заради самого накопичення.

"Сто тисяч": дивіться фрагмент фільму онлайн

Що кажуть критики: На ресурсі "Кіноріум" оглядачі відзначають якісну режисерську постановку, виразні портретні кадри та напрочуд сучасний погляд на патріархальні звичаї. Водночас деякі рецензенти звертають увагу на специфічну сільську побутову жорстокість окремих сцен і підкреслюють, що історія сприймається як доволі проста, хоч і показова повчальна притча про обдурених ошуканців.

"Хазяїн" (1979)

Рейтинг IMDb – 7,1

Екранізація соціальної комедії режисера Юрія Некрасова розгортається навколо великого земельного магната Терентія Пузиря. Мільйонер і володар безкраїх степів економить на кожному шматку хліба для робітників. Крім того, він ходить у латаному халаті, бо єдиним сенсом його буття стали вівці та прибутки. Заради збагачення хазяїн іде на злочинні махінації з чужим майном, що зрештою призводить до неминучого краху всієї його імперії.

"Хазяїн": дивіться фрагмент фільму онлайн

Що кажуть критики: На ресурсі "Кіноріум" критики відзначають порушені проблеми олігархії та тонкий психологізм фільму. Водночас деякі оглядачі вказують на дещо сповільнений темп розгортання подій і важку атмосферу другої половини стрічки.

До речі, раніше ми розповідали про найкращі фільми Олександра Довженка.