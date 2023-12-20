Спіймав кулю, – російський пропагандист Охлобистін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку

Російський актор та пропагандист Іван Охлобистін днями відвідав тимчасово окупований Донецьк. Там, як виявилося, він "спіймав кулю".

Водночас з огляду на те, що чоловік був одягнений в бронежилет, йому вдалося не травмуватися. Як зазначають російські видання, актор нібито почувається добре.

Не пропустіть Зимова доза адреналіну: 4 фільми про лижний спорт

Іван Охлобистін попав під обстріл в окупованому Донецьку

Палкий прихильник президента Росії Володимира Путіна, перебуваючи в окупованому Донецьку, потрапив під обстріл і навіть "спіймав кулю". Втім, йому вдалося уникнути травм, оскільки він був одягнений у бронежилет.

З'ясувалося, що пропагандист разом з дружиною поїхав на тимчасово окуповану територію України, щоб надати гуманітарну допомогу.

Мама з татом вчергове їздили на Донбас, відвозили гумдопомогу. Мама поїхала до Ростова за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і спіймав кулю. Слава Богу в бронік,

– зазначила дівчина.



Іван Охлобистін потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Донецьку / Скриншот з інсаграм-сторіс доньки пропагандиста

Хто такий Іван Охлобистін