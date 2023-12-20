Спіймав кулю, – російський пропагандист Охлобистін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку
Джерело:Євдокія Батаріелі-Охлобистіна
Російський актор та пропагандист Іван Охлобистін днями відвідав тимчасово окупований Донецьк. Там, як виявилося, він "спіймав кулю".
Водночас з огляду на те, що чоловік був одягнений в бронежилет, йому вдалося не травмуватися. Як зазначають російські видання, актор нібито почувається добре.
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Іван Охлобистін попав під обстріл в окупованому Донецьку
Палкий прихильник президента Росії Володимира Путіна, перебуваючи в окупованому Донецьку, потрапив під обстріл і навіть "спіймав кулю". Втім, йому вдалося уникнути травм, оскільки він був одягнений у бронежилет.
З'ясувалося, що пропагандист разом з дружиною поїхав на тимчасово окуповану територію України, щоб надати гуманітарну допомогу.
Мама з татом вчергове їздили на Донбас, відвозили гумдопомогу. Мама поїхала до Ростова за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і спіймав кулю. Слава Богу в бронік,
– зазначила дівчина.
Іван Охлобистін потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Донецьку / Скриншот з інсаграм-сторіс доньки пропагандиста
Хто такий Іван Охлобистін
- Це російський актор, який відомий свою різко антиукраїнською позицією.
- Зокрема, він підтримує "ЛДНР". Також пропагандист виступив з підтримкою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зрештою, це призвело до включення його до санкційного списку щодо в'їзду в України в жовтні 2022 року.
- Крім того, Охлобистін заявляв, що готовий вступити до лав російської армії.
- "Я ось виїжджаю на бойові дії й всіх обдзвонюю. Бо, мені здається, я не повернуся. Тому ти мене пробач за все, якщо що було... Може, я інвалідом буду... Через Ростов їдемо, два конвої – з гуманітаркою там... Відвезу, а потім воювати! Ти ж російський! Я навіть не знаю, як тобі пояснити... Це кльово! У нас зараз у всіх таке піднесення! Таке щастя! Ми підірвемо цей світ! Ми всіх уб'ємо!", – сказав путініст письменнику Олександру Ніконову.