4 найкращі фільми з українкою Іванною Сахно, яка підкорила Голлівуд

Акторка Іванна Сахно народилась та зростала в Україні й стала відомою після випадкової появи у серіалі "Леся+Рома". Згодом вона переїхала до Голлівуду, де отримала справжнє визнання після виходу кількох фільмів з її участю.

Сьогодні, 14 листопада, Іванна Сахно святкує день народження – їй виповнилося 27 років. 24 Канал підготував добірку фільмів, де взяла участь акторка, яка активно підтримує Україну за кордоном.

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"Іван Сила"

Фільм розповідає незвичайну історію українця Івана Фірцака. Він народився на Закарпатті й здобув славу найсильнішої людини у світі. Іван був чесною, але подекуди наївною людиною, а тому його життя не оминали заздрості та людська підлість. Та він завжди був переконаний, що правда переможе. Іванна Сахно зіграла Мілку – акробатку, з якою Іван знайомиться у цирку.



Іванна Сахно у кіно / Кадр з фільму

"Тихоокеанський рубіж: Повстання"

Цей фантастичний бойовик є продовженням фільму "Тихоокеанський рубіж". Він розповідає про повернення кайдзю (монстра) через 10 років після подій попереднього фільму. Війна тільки почалась, і тепер боротися за можливість жити на Землі доведеться наступному поколінню.

Іванна Сахно зіграла Вікторію Малікову – кадета в Тихоокенському Оборонному корпусі. Вона боротиметься проти головного ворога зі своєю командою.



Іванна Сахно у кіно / Кадр з фільму

"Шпигун, який мене кинув"

Комедійний бойовик розповідає про Одрі та Морган – найкращих подруг з Лос-Анджелеса, які опиняються в епіцентрі міжнародної змови. Виявляється, що колишній Одрі – спецагент американської розвідки, а за ним полюють кілери. Тепер дівчатам доведеться брати участь у перегонах, засідках і стрілянині.

Іванна Сахно зіграла другорядну роль Надії, яка маскувалась під батьків ексбойфренда Одрі, але насправді виявляється вбивцею.



Іванна Сахно у кіно / Кадр з фільму

"Пік страху"

Американський трилер розповідає про пару сноубордистів Мію й Макса, які їдуть на відпочинок у засніжену Грузію. Вони очікують на спокій та красу у напівпорожньому готелі, однак насправді це місце приховує моторошну таємницю. Пара не прислухалась до адміністраторки готелю й від'їхала надто далеко від готелю. Тепер вони стикнулися з жахом, що живе у грузинських горах.

Іванна Сахно зіграла у трилері головну роль Мії, бездоганно перевтілившись у свою персонажку.



Іванна Сахно у кіно / Кадр з фільму

Додамо, що Іванна Сахно отримала головну роль у продовженні горор-фільму M3GAN. Тому скоро ми зможемо побачити її на екранах кіно.