З кадрами Маріїнського палацу: у мережі з’явився індійський фільм, який зняли у Києві до війни

Поки в Україні триває війна, в Індії відбулася прем’єра нового фільму "Вставай. Гарчи. Протестуй" (RRR). Що цікаво, зйомки цієї картини пройшли у Києві.

Індійський бойовик режисера Кодурі Шрісайла Шрі Раджамулі фільмували влітку 2021 року. У сцені біля Маріїнського палацу взяли участь 300 акторів, оркестр та понад 50 танцівників.

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Хореографинею-постановницею на майданчику стала українка Олена Шоптенко, а другим хореографом став Макс Леонов. Українську локацію можна побачити на 52-й хвилині фільму.

Що відомо про фільм "Вставай. Гарчи. Протестуй", який зняли у Києві до війни

Відомо, бюджет стрічки склав 56 мільйонів доларів. Організацією знімального процесу у Києві займалася українська кінокомпанія 435 FILMS.

У картині зображені події 1920-х років, коли двоє революціонерів розпочинають боротьбу за свою країну.

"Вставай. Гарчи. Протестуй" / Скриншоти з фільму

Україна у фільмах Голлівуду

До речі, Україну часто згадували в голлівудських фільмах. Точніше, значно більше, ніж ви б могли собі уявити. Напевне, ви пам’ятаєте про Джейсона Стейтема, який розганяє на авто по полях України, чи Джекі Чана, що підкорює місцеві гори. Навіть Том Круз приїжджав до Києва, щоб приміряти локації свого фільму із франшизи "Місія нездійсненна".

Фільми та серіали, які знімали у Києві:

"Чорнобиль";

"Земля майбутнього: Світ за межами";

"Останній найманець";

"Спадок брехні";

"Перемир'я".

До того ж цікаво, що в Голлівуді не проти додавати до фільмів української музики. У голлівудських стрічках можна почути такі композиції:

"Щедрик" Миколи Леонтовича у комедії "Один вдома"

Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки у стрічці "Шпигунка"

Спів хору "Гомін" у серіалі "Чорнобиль"

"Шо з-под дуба" ДахаБраха у серіалі "Фарго"

Пісні Квітки Цісик у таких фільмах: "Ти осяюєш моє життя", "Віз", "Один-єдиний", "Коло двох", "Ділова дівчина".

Нагадаємо, сьогодні в Україні знімають документальне кіно про війну Росії проти України. Нещодавно також "Маріуполіс 2" вбитого в Маріуполі режисера Мантаса Кведаравічюса презентували в Каннах, де він отримав нагороду від журі "Золоте око".