«Хочу дожити до 107»: Камерон Діаз розповіла, чому перестала переживати через вік

Камерон Діаз зустрічає 54-річчя без паніки через зморшки та спроб виглядати на 30. Після народження третьої дитини акторка каже, що тепер її значно більше хвилює здоров’я та енергія, ніж зовнішність.

Як повідомляє geo, зірка "Янголів Чарлі" роками спостерігала за голлівудською одержимістю молодістю, але тепер, схоже, вирішила просто вийти з цієї гонки. Для Діаз старіння – не проблема, яку потрібно терміново «виправити», а цілком природна частина життя.

Я просто намагаюся залишатися живою, як і кожна мама, – зізналася Діаз. За її словами, вона хоче дожити до 107 років, щоб мати сили бути поруч із дітьми.

А от із б’юті-рутиною в акторки все максимально просто. Вона жартує, що майже не миє обличчя і може згадати про крем лише двічі на місяць – коли раптом виникає думка: "О, мабуть, варто це нанести"



Камерон Діаз / Фото Інстаграм зірки



Втім, Діас не завжди була настільки категоричною щодо косметичних процедур. У 41 рік вона спробувала ботокс, але досвід їй не сподобався.

Акторка пояснювала, що після процедури відчула: її обличчя виглядає не так, як раніше, і зрештою вирішила відмовитися від цього шляху. Для неї краще бачити природні зміни, ніж дивитися на обличчя, яке перестало здаватися власним.



"Я краще бачитиму, як старіє моє обличчя, ніж обличчя, яке зовсім мені не належить", – пояснила вона.

Сьогодні акторка називає старіння привілеєм і не збирається приховувати зморшки. Після майже десятирічної паузи в Голлівуді Камерон повернулася – і, схоже, без головного атрибута індустрії: панічного страху перед віком.

Інша голлівудська зірка Джессіка Альба похизувалась пресом у свої 45.