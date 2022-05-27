У Каннах поліція затримала жінку, яка вмикала звук повітряної сирени під час акції протесту

На Канському кінофестивалі в день показу фільму "Бачення метелика" європейці почули повітряну сирену. Це був перформанс від українців. Жінку-костюмера Агату Вінську, яка вмикала цей звук, затримала поліція, але потім, після перевірки документів, відпустила.

Як відомо, Агата приїхала на Каннський кінофестиваль, щоб допомогти українцям провести акцію протесту і привернути увагу гламурного світу до війни та геноциду в Україні. Раніше жінка працювала з польськими режисерами під час зйомок кіно.

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Коли команда стрічки "Бачення метелика" вийшла на червону доріжку фестивалю з плакатом зі словами "Росіяни вбивають українців", Агата увімкнула сирену, яка лунала і після того, як автори увійшли в приміщення.

Я дуже рада, що змогла допомогти. Я була на вулиці, щоб увімкнути сирени. Пізніше, коли вся команда пішла до зали, я продовжувала тримати сирену увімкненою. Це давало людям на вулиці відчуття, що щось не так, вони відчували через цей звук тривогу,

– розповіла Агата.

Однак, коли до Вінської підійшли люди з проханням припинити, вона відмовилася вимкнути звук. І тоді до неї підійшла поліція.

"І раптом прийшли троє поліцейських, забрали мене звідти, відтягли від паркану та вивели від місця показу фільму. І тільки коли я отримала наказ від друзів з України зупинитися, тільки тоді я вимкнула звук. Дуже важливо, щоб решта людей знали, що зараз в Україні відбуваються дуже страшні речі, це не момент для радощів", – сказала жінка.

Полісмени зазначили, що її дії протизаконні, хоча сама жінка дотримувалася іншої думки.

Акція протесту українців на Каннському фестивалі: відео онлайн

Каннський кінофестиваль та Україна

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль публічно підтримав Україну. Організатори не прийняли російську делегацію та відмовили в акредитації російським журналістам. Проте, не зважаючи на заклик українських кінодіячів припинити поширення російського продукту, організатори допустили участь російського фільму в основному конкурсі. "Дружина Чайковського" Кирила Серебреннікова – одна із 21-ї стрічки, яка позмагається за Золоту пальмову гілку.

Така позиція Канн дуже обурила українців, які вважають, що презентувати свою творчість разом із громадянином країни-агресора, Росії, – це не повага до українців. Крім цього, режисер фільму "Памфір", який цьогоріч презентували в Каннах, Дмитро Сухолиткий-Собчук сказав, що таким чином представники Канн намагаються відбілити росіян, тобто показати "хороших русских", яких насправді немає. І в цього вже немає ніяких сумнівів, адже на пресконференції той же Серебренніков заявив, що російським сім’ям, які посилають на війну своїх дітей, потрібна допомога так само як і українцям.

Українська кіноспільнота вже висловилася з цього приводу, назвавши поведінку російського режисера хоч і очевидною, але вкрай лицемірною і неправильною. Навіть Агнєшка Голланд, яка очолює журі нагороди "Золоте око", розкритикувала Каннський кінофестиваль через участь російської картини. Вона заявила, що треба дати відсіч російській агресії в Україні, а це вимагає абсолютної заборони російського "культурного" продукту в Європі.