"Титан" переміг: 74-ий Каннський кінофестиваль 2021 оголосив лауреатів

Каннський кінофестиваль, який щороку об’єднує любителів кіно та популярних зірок у Франції, відгримів з 6 по 17 липня 2021 року. Меггі Джилленхол, Мелані Лоран і Тахар Рахім та інші разом із очільником журі Спайком Лі оголосили довгоочікуваний список переможців.

Варто відзначити, що до складу журі Каннського кінофестивалю у 2021 році також були залучені і режисери: Маті Діоп, Джессіка Хауснер, Клебер Мендонса Філхо, а також співачка Мілен Фармер.

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Хто став переможцями Каннського кінофестивалю 2021

"Золоту пальмову гілку" за кращий фільм фестивалю отримав фільм "Титан" Джулія Дюкорно.

Гран-Прі Каннського фестивалю 2021 року отримали два фільми "Герой" режисера Асгара Фархаді та "Купе №6" режисера Юго Куосманена.

Приз в категорії "Найкращий режисер" отримав Леос Каракс зі стрічкою хедлайнером кінофестивалю – "Аннет", з Маріон Котіяр в головній ролі.

Приз журі цьогоріч отримали також дві картини "Пам'ять" режисера Апічатпона Вірасетакула та "Коліно Ахеда" режисера Надава Лапіда.

Нагорода за кращий сценарій цього року дісталась кінострічці "Сядь за кермо моєї машини" режисера Рюсуке Хамаґуті.

Найкращим актором Каннського кінофестивалю 2021 року назвали Калеба Лендрі Джонса за яскраву гру у фільмі "Нітра" режисера Джастіна Курцеля. Найкращою актрисою стала акторка Ренате Рейнсве за фільм "Найгірша людина у світі" режисера Йоахіма Трір.

Категорія "Особливий погляд" / Un Certain Regard – переможці 2021

У другому офіційному конкурсі "Особливий погляд" брало участь 20 картин. Серед них – чотири дебюти: "Ягня" режисера Вальдемара Йоханссона, "Un Monde" режисерки Лаури Вандель, "La Civil" режисерки Теодори Ани Міхай, "Гаї Вар" режисера На Цзяцуо. А також шість картин, які боролись за Золоту камеру (Caméra d'or).



Переможці та журі категорії Un Certain Regard 2021 / Mathilde Gardel / FDC

Головний приз в цій категорії журі вручило за фільм "Розтискаючи кулаки" (Разжимая кулаки), режисерка Кіра Коваленко.

Ensemled Prise "Особливого погляду" відійшов до "Добра матір" (Bonne Mère) режисерки Афсії Ерзі.

Особливий приз за відвагу отримала дебютна картина "La Civil", режисерки Теодори Ани Міхай. Приз за оригінальність – дебют режисера Вальдемара Йоханссона з фільмом "Ягня". В категорії Special Mention "Особливого погляду" відзначили картину "Молитви за вкрадене" (Noche De Fuego) режисерки Тетяни Уецо.

Приз журі отримала картина "Велика свобода" (Grosse freiheit), режисер Себастьян Мейзе.

Нагадаємо, що на головний конкурс 2021 році були представлені такі стрічки: