Залаштунки "Форсаж 9": Карді Бі розповіла про свого персонажа у фільмі

Співачка Карді Бі зіграла роль дівчини, яка пов’язана з минулим головного героя Домініка. Про персонажа хіп-хоп виконавиці у фільмі "Форсаж 9: Нестримна сага" режисера Джастіна Ліна читайте далі.
В шоу американську співачку та акторку запросив зірка франшизи Він ДІзель.
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Мені подобається те, що я представляю таку могутню, сильну жінку. Вона просто така сучка. У неї є маленький трюк для вас,
– прокоментувала співачка свого персонажа.
Про Домініка співачка відгукувалася лише позитивно: "Перебуваючи поруч з Віном я зрозуміла, він такий милий і зводить з розуму. Він змусив мене відчувати себе так комфортно, я просто в захваті від цього. Він крутий!".
Офіційний YouTube-канал франшизи також показав відео зі зйомок, яке демонструє залаштунки з Карди Бі.
Карді Бі розповідає про свого персонажа у "Форсажі 9": дивіться відео
До теми Грандіозне задоволення та божевільний адреналін: перші відгуки про Форсаж 9Нагадаємо, на українську прем’єру "Форсажу", яка відбулася 11 червня, завітали такі українські знаменитості, як Соломія Вітвіцька, Анатолій Анатоліч, Ахтем Сеітаблаєв та інші.
Що відомо про "Форсаж 9"Кримінальний трилер є продовженням медіафраншизи, до якої входять 9 повнометражних та два короткометражні фільми.
За сюжетом Домінік Торетто (Він Дизель) залягає на дно та живе спокійним життям з Летті (Мішель Родрігез) та їхнім сином. Проте доля має на нього зовсім інші плани, адже небезпека минулих помилок завжди ховається за мирним горизонтом. Небезпечна кібертерористка Сайфер (Шарліз Терон) вирішує помститися Домініку за попередні невдачі та використовує для цього професійного найманого вбивцю Джейкоба (Джон Сіна), який до того ж є давно покинутим братом Торетто.