5 найкасовіших прем'єр листопада: який фільм посів перше місце

У листопаді кінопубліка отримала широкий вибір новинок. Шедеври, які закохали в себе мільйони людей по всьому світу та зібрали шалені суми.

Серед них: "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", "Наполеон" та інші. Читайте, які касові збори найочікуваніших листопадових прем'єр та який фільм очолює цей список.

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Касові збори найочікуваніших листопадових фільмів

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій"

Прем'єра в Україні відбулась 16 листопада. На цю мить касові збори стрічки налічують 98,3 мільйона доларів у США, а загалом 154,6 мільйона доларів (з бюджетом 100 мільйона доларів).

Фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" – це захопливий бойовик і трилер, що виступає як приквел до франшизи "Голодні ігри", яка виходила на екрани в період з 2012 по 2015 рік. Ця стрічка, як і попередні частини, базується на романі Сьюзен Коллінз.

Це розповідь про молодого Коріолана, останню надію свого гордого клану Сноу, який опинився в прірві після війни з Капітолієм. Перед загрозою втрати статків і життя, Сноу, відомий колись своєю величчю, неохоче бере на себе роль наставника для Люсі Грей Берд – триб'юта з бідного Дистрикту 12. Проте, коли Люсі Грей заворожує аудиторію Панема, Сноу розуміє, що можливо змінити їхню долю.

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наполеон"

Прем'єра в Україні відбулась 23 листопада. Касові збори налічують 32,500,000 мільйона доларів у США і 78,800,000 мільйона доларів у всьому світі (бюджет 130-200 мільйона доларів).

Оскароносний Хоакін Фенікс зіграв роль культового французького імператора Наполеона Бонапарта. Це епічна подорож через тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні піднесення та трагічні падіння, що повністю розкривають життя творця однієї з найбільших імперій у світі.

"Наполеон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бажання"

Фільм можна переглянути в українських кінотеатрах уже з 23 листопада 2023. Мультик зібрав 31,700,000 мільйона доларів у США і 49,000,000 мільйона доларів у всьому світі (з бюджетом 200 мільйонів доларів)

Кінострічка "Бажання" – це чарівна сімейна комедія в жанрі пригод від студії Disney, яка випустила мультфільм з нагоди свого 100-річчя. Як назва, так і концепція цього нового проєкту визначені ключовою ідеєю, яку студія вкладає в кожен свій анімаційний фільм – кожне бажання має здійснитися.

"Бажання": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Тролі: Знову разом"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Мультфільм стартував в Україні 19 жовтня. Касові збори налічують 64,4 мільйона доларів у США, а загалом 145,8 мільйона доларів (з бюджетом 95 мільйонів доларів).

Це наступна частина музичного анімаційного хіта, який підкорив великі екрани! У цій новій, яскравій історії ваших улюблених героїв чекають нові виклики та чарівні пригоди.

"Тролі: Знову разом": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"День подяки"

Фільм зібрав 24,2 мільйона доларів у США і 29,1 мільйона доларів у всьому світі (бюджет 15 мільйонів доларів). Після того, як протест у Чорну п'ятницю завершився трагедією, таємничий вбивця, натхненний ідеєю Дня подяки, чинить терор в Плімуті, у штаті Массачусетс – тому місті, де народилася традиція святкування цього свята.

"День подяки": дивіться онлайн трейлер фільму