Кіноверсія вистави МУР "Ти Романтика" приголомшила касовими зборами: яку суму зібрала стрічка

Офіційна прем'єра фільму "МУР "Ти [Романтика] в кіно" відбулась 10 квітня. До сьогодні у кінотеатрах стрічку подивились майже 15 000 людей.

Це перша українська вистава, яку показали в кіно. Наразі стало відомо, яку суму уже вдалося зібрати стрічці. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Forbes Ukraine.

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Фільм "МУР. Ти [Романтика] в кіно" приголомшив касовими зборами: про яку суму йдеться

Кіноверсія вистави МУР "Ти [Романтика]" зібрала 2,6 млн грн у прокаті за перший вікенд – дивовижний результат для подібного проєкту. Для порівняння, стартовий бокс-офіс документального фільму про Назарія Яремчука склав 1,8 млн грн.

Зараз стрічка у топ 3 серед найпопулярніших фільмів у кіночарті. Попереду лише "Майнкрафт" і "Аматор".

"МУР. Ти [Романтика] в кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

Нагадаємо, що фільм такого жанру зовсім не розвинений у нас в країні. За словами Олександра Хоменка, цей проєкт є кроком вперед, який дозволить у майбутньому записувати вистави Уривського та інших українських режисерів у кіно. Це дозволить створити якісні записи, які надихатимуть майбутні покоління.

Якщо ви досі не бачили фільм "МУР. Ти [Романтика] в кіно", вам точно варто це виправляти.