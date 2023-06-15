Відома українська акторка заступилася за "хороших росіян": "Страждають більше, ніж ми"

Українська акторка Катерина Кістень, яка знялася у ситкомі "Коли ми вдома", зараз проживає у Швеції. За її словами, у Стокгольмі багато росіян, вона з ними спілкується і називає їх справді хорошими.

Про це акторка розповіла в новому інтерв’ю Аліні Доротюк. Кістень також наголосила, що поважає російських колег, які виїхали з країни й висловлюють чітку позицію щодо війни.

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Катерина Кістень висловилася про "хороших росіян"

"Вони страждають більше, ніж ми тут (у Швеції – 24 Канал), тому що це їх стосується більше, ніж будь-кого. Вони всі несуть за це внутрішню відповідальність. Вони всі включилися в роботу гуманітарну. Я просто постійно бачу ці очі, і я не можу цій людині сказати: "Гей ти, руський". Я на такому рівні не можу, людському", – сказала Катерина.

Акторка пояснила, що поважає російських колег з антивоєнною позицією, а про тих, що залишилися в країні сказала таке: "На жаль, ця величезна країна, в якій одиниці роблять протести, сама перемелює ці одиниці. І тому вимагати від цих одиниць вийти з плакатом на площу – це означає убити себе, засунути себе за ґрати, знищити свою сім’ю. Я не можу таке пропонувати людям".

Крім цього, Катерина відзначила, що до Президента України Володимира Зеленського ставиться з великою повагою та вдячністю: "Він особлива людина".

Що відомо про Катерину Кістень Заслужена артистка України. За роль Насті Єрмакової у відомому серіалі "Коли ми вдома" отримала телевізійну премію "Телезірка". За останні роки знялася в проєкті "Любов і блогери" та "Моя улюблена Страшко".

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