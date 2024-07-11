Російська ракета зруйнувала квартиру батька відомої української акторки: моторошні кадри

Українська акторка театру і кіно Катерина Кістень поділилася трагічною новиною. Ракетний удар по Києву завдав значної шкоди її родині.

8 липня окупанти завдали значних ударів по столиці та інших містах України. Внаслідок цього обстрілу було зруйновано квартиру її батька.

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Російська ракета зруйнувала квартиру батька Катерини Кістень: дивіться фото

Знаменитість поділилася моторошною новиною на своїй сторінці у соцмережах. 44-річна акторка звернулася до своєї аудиторії з проханням про допомогу у відновленні житла її батька.

Вона розповіла про зруйновану квартиру внаслідок ракетного удару по Києву 8 липня, закликаючи небайдужих людей підтримати її родину в цей важкий час.

8 липня. Страшний день. Мою сім'ю це теж зачепило. На цих світлинах зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район,

– написала Катерина Кістень.

Українська акторка наголосила, що, на щастя, її тато не постраждав унаслідок ракетного обстрілу. Вона зазначила, що з ним усе гаразд. Батько Кістень намагається зберігати позитивний настрій, попри складні обставини, щоправда, Катерина каже, що точно знає, як важко йому всередині.