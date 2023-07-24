Куди зникла тяжкохвора Катерина Тишкевич: як вона зараз виглядає
Українська важкохвора актриса Катерина Тишкевич довгий час не з'являлася в соціальних мережах. Вона страждає на соматоморфний головний біль, спричинений функціональним уламком мозку.
У листопаді 2022 року зірка говорила про те, що збирається виїхати з України на зиму. Після цього Тишкевич майже зникла з мережі. Де зараз актриса і як почувається – читайте далі.
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Куди зникла актриса Катерина Тишкевич
Як повідомила зірка, основний її акаунт в інстаграм заблокували за розпалювання ворожнечі, тож через 3 місяці після цього, вона створила резервний. Катерина пояснила свою відсутність тим, що не мала ресурсу на введення соцмереж, а також не могла потішити новинами щодо її лікування.
Обіцяти не пропадати з інста-життя не буду, бо дні по настрою бувають дуже різні,
– зізналася вона.
Катерина зараз знаходиться на Балі та саме там вчиться приймати свою хворобу і стан. Втім зірка не перестає вірити, що одного ранку прокинеться і не відчуватиме біль. "Роблю для цього багато чого. Успіхи певні є – я вже 3 тижні без пігулок взагалі та кардинального погіршення не спостерігаю", – написала вона.
"Напруження в голові стійке, постійне, іноді стає сильнішим і переносити важче. Але іноді відчувається усього на 15% і тоді реально себе відволікти. Звісно це не ідеальна якість життя, але така вже в мене голова", – розповіла Катерина про свій стан.
Катерина Тишкевич / Фото з інстаграму
Три роки тому актриса почала медитувати й продовжує досі це робити. Посвяту у трансцендентальну медитацію отримала у Києві. На Балі зірка присвячує їй 20 хвилин вранці та ввечері, а також вводить деякі нові речі. "Ефект точно буде, – вважає вона, – тому сильно раджу для тих, хто замислюється над введенням медитації у своє повсякденне життя! Цей варіант супер дієвий та простий".
Хто така Катерина ТишкевичАкторка народилася 1994 року у родині медиків. Дебютувала в студентські роки. Тоді Катерина Тишкевич отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку. Кар'єру в кіно розпочала з роботи у проєкті "Жіночий лікар", де зіграла епізодичну роль у другому сезоні. Крім цього, знялася у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і в українській версії американського серіалу Emergency Room "Швидка допомога". У 2015 році Катерина зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник", а у 2019 році у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" Оксани Байрак.