Стан залишається вкрай важким, – відома українська акторка потрапила в реанімацію

Днями стало відомо, що 29-річна українська акторка Катерина Тишкевич потрапила в реанімацію. Вона перебуває у вкрай важкому стані.

Найважче зараз легеням, печінці та серцю знаменитості. Тож лікарі вже сьомий день поспіль намагаються врятувати її життя. Крім того, відомо, що акторка страждає на соматоморфний головний біль.

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Катерина Тишкевич в реанімації

Українські актори та чоловік зірки розповіли про стан здоров'я Катерини. З'ясувалося, що в неї розвинувся сепсис.

Наша колега, Катя Тишкевич, вже сьому добу знаходиться в реанімації де лікарі відчайдушно борються за її життя.. Що стало причиною сепсису й досі не відомо, але вже й не важливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками,

– написала Ольга Сумська.

Через важкий стан акторці потрібно чимало коштів на лікування. Зокрема, її близькі заплатили вже понад 350 тисяч гривень.

"На сьогодні ми вже сплатили за її лікування майже 350000 тисяч, але стан її й досі залишається вкрай важким", – додала Сумська.

Хто така Катерина Тишкевич