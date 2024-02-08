Важкохвора Катерина Тишкевич у день річниці з чоловіком показала рідкісні фото

Українські актори Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич святкують дерев'яне весілля. Саме п'ять років тому вони урочисто з'єдналися у шлюбі, ставши єдиною родиною.

Катерина розмістила романтичний відеоролик, на якому обіймається з чоловіком, і вказала, що вони з радістю прийматимуть привітання. Окрім того, опублікувала фото з весілля, які розчулили прихильників.

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Перший ювілей подружнього життя Катерини Тишкевич з коханим

Катерина оприлюднила їхнє ніжне та чуттєве відео. На романтичних чорно-білих знімках закохані обмінялися ніжними поцілунками та обіймами.

Ми з Валентином святкуємо річницю весілля – п'ять років тому ми офіційно стали однією родиною,

– поділилася акторка.

Також пара поділилась з прихильниками світлинами з весілля, показавши, яким було святкування цього дня.



Весілля Катерини Тишкевич / Скриншот

Підписники, які обожнюють цю акторську пару, уже встигли привітати молодих людей під публікацією. Ось, що вони пишуть:

"Ви чудові! Вітаю вас! Бережіть один одного!"

"Вітаю, прекрасні!"

"Які ви котики. Вітаю вас! Будьте щасливими та здоровими! Завжди!"

"Щиро вітаю вас! Ви – прекрасні! Щастя вам на довгі роки життя!"

"Приєднуюсь до привітань. Здоров'я, щастя, добробуту і мирного неба. Бережіть своє кохання і купайтеся в ньому до глибокої старості."

Валентин Томусяк завжди з Катериною Тишкевич

Катерина Тишкевич поділилася історією своєї хвороби, яка триває вже майже вісім років. У пошуках методів лікування важких головних болів акторка навіть перебувала у психіатричній лікарні, де їй встановили катетер, що спричинив розвиток сепсису. Лікарі майже дивом змогли врятувати Катерину, і весь цей час поруч з нею був турботливий чоловік.