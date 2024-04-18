Сльози текли постійно: Катерина Тишкевич шокувала новим методом лікування головного болю

Українська акторка, відома за серіалами "Жіночий лікар" та "Ніщо не трапляється двічі", Катерина Тишкевич уже багато років хворіє на сильний головний біль. Знаменитість пробувала уже різні традиційні та нетрадиційні методи лікування.

Та, на жаль, наразі нічого не допомогло повністю позбавитись больових відчуттів. Цього разу Катерина показала відео, як вона проходить новий курс процедур і розповіла, що вона відчуває.

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Катерина Тишкевич показала новий метод лікування головного болю

На голову Катерині одягнули спеціальний препарат, який відправляв імпульси по її тілу. Її руки помітно тремтіли від цього процесу. Процедура називається транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС). Цей метод лікування дозволяє стимулювати кору головного мозку за допомогою коротких магнітних імпульсів.

Під час процедури в акторки лились сльози, але з великою надією вона сподівається, що це допоможе зменшити біль.

З кожним днем посилюють імпульс і тіло реагує по-різному. Я сьогодні трохи монарх і передаю вітання. Сльози текли постійно,

– написала Тишкевич.



Катерина Тишкевич показала процес лікування / Скриншот зі сторіс акторки

Окрім того, вона мала можливість поспілкуватися з чоловіком, який протягом 20 років страждає від хронічного головного болю і також проходить курс ТМС. Він відчув полегшення після четвертої процедури, тому Тишкевич має надію, що цей метод лікування допоможе і їй.

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Акторка розповіла, що відвідала нового невролога, який висловив думку, що "ситуація складна". Виявилося, що Катерина спробувала практично всі види препаратів, що впливають на хронічний біль, і зверталася до різних лікарів.

Наразі акторка приймає комбінацію двох антидепресантів для лікування головного болю, а також антиконвульсант та нейролептик. Крім того, Катерина вирішила спробувати транскраніальну магнітну стимуляцію. Проте, якщо вищезазначені методи не принесуть полегшення, наступним кроком може стати електросудомна терапія, тобто електрошок.