Катерина Тишкевич поскаржилась на стан здоров'я: "Не сплю нормально вже тиждень"

Українська акторка Катерина Тишкевич активно шукає ефективне лікування від сильного головного болю, який вже довгий час заважає їй відчувати себе фізично добре. Вона зізнається, що вже давно не відчувала повного комфорту, тому вирішила звернутися до нового лікаря з надією на новий підхід до лікування.

При цьому Катерина висловлює оптимізм і не втрачає віри в те, що зможе знайти ефективний засіб від своєї недуги. Вона мріє про той день, коли головний біль нарешті відступить і дозволить їй жити повноцінним життям без постійного дискомфорту.

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Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття

В інстаграм акторка Катерина Тишкевич поділилася, що останні тижні стали для неї дуже складними. Вона звернулася по допомогу до нового лікаря, який призначив їй іншу схему лікування з новими пігулками.

Тепер, крім головного болю, акторку турбують нові побічні ефекти від ліків. Катерина відверто зізналася, що намагається впоратися з цими труднощами та сподівається на покращення свого стану найближчим часом.

Були прям три критично важких дні по моєму стану, тому і з'явився новий лікар і нова схема пігулок. А з новими ліками й нові побічні… нудоту та тахікардію вже прожила, попустило. А ось порушення сну все ще дуже відчутне. Не сплю нормально вже тиждень,

– зізналася акторка.

Катерина Тишкевич зазначила, що її хвороба залишається найбільшою загадкою як для неї самої, так і для всіх лікарів, які намагаються їй допомогти. За її словами, вона вже давно не відчувала себе добре фізично.

Попри труднощі, акторку підтримують люди, які нагадують їй про її силу і здатність впоратися з усім. Катерина також зазначає, що, аналізуючи свої дії та досягнення попри хворобу, вона вважає себе дуже витривалою. Вона з нетерпінням чекає того дня, коли зможе використовувати всі свої ресурси та працювати на повну силу.

Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич

Про серйозне захворювання Катерини Тишкевич стало відомо у 2022 році. Актриса відверто розповіла, що страждає від постійного головного болю, який значно впливає на її життя.

Катерина зазначила, що українські лікарі досі не можуть виявити причину цього стану. У пошуках полегшення вона змушена приймати токсичні препарати, які хоч і зменшують біль, але викликають побічні ефекти. Попри це, актриса продовжує боротися і сподівається на покращення свого здоров'я.