Катерина Тишкевич, яка нещодавно вийшла з коми, стала жертвою шахраїв

Українська акторка Катерина Тишкевич лише нещодавно вийшла з тривалої медикаментозної коми. Тепер же вона повідомила, що стала жертвою шахрайської схеми.

З'ясувалося, що недобросовісні люди використовували важке становище знаменитості, збираючи кошти, нібито на її лікування, але насправді просто дурили людей. Акторку дуже обурило такі дії аферистів, тож вона наголосила, що для них у пеклі має бути окремий котел.

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Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв

Річ у тім, що невідомі створили обліковий запис у тіктоці на ім'я акторки, де відкрили збір на її лікування. Сама ж Катерина застерегла шанувальників, підкресливши, що ніяких зборів на лікування наразі немає.



Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, знаменитості показала скриншоти, де вона нібито особисто звертається за фінансовою допомогою на відновлення після важкої хвороби та "вдячна" небайдужим. Втім, артистка знову ж таки зазначила, що це неправда.

Для цих людей у пеклі має бути окремий котел,

– наголосила Катерина.



Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

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