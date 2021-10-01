Катя Осадча у модному смокінгу та інші зірки на прем'єрі нового фільму про Джеймса Бонда

У Києві 29 вересня 2021 року відбулась довгоочікувана прем'єра нового фільму про Джеймса Бонда. Які українські зірки відвідали офіційну прем'єру та які образи обрали – читайте на Кіно 24.

Перед прем'єрою 25-ої ювілейної частини фільму про секретного агента Джеймса Бонда, фільм презентували у кінотеатрі "Оскар", що у Києві. Щоб першими переглянути стрічку "007: Не час помирати", на вишукану подію у Києві завітали українські зірки, відомі телеведучі та представники галузі культури та спорту.

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Як повідомляє джерело, серед гостей можна було зустріти легенду українського футболу Олександра Шовковського з дружиною та телеведучого Сергія Притулу. Також захід відвідали телеведучі Катя Осадча, Соня Плакидюк, Ольга Фреймут, Даша Трегубова, голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Цікаво, що урочисту подію також відвідала Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні пані Мелінда Сіммонс.

Катя Осадча обрала до свого образу модний смокінг чорного кольору з укороченим піджаком у поєднанні з білою сорочкою та чорним обручем на голову.



Катерина Осадча / Фото з інстаграму Universal Pictures UA

Сім'я відомого футболіста з'явилась на прем'єрі фільму у розслабленому стилі casual. Олександр обрав тепле пальто та лаконічний шарф, як і його дружина, яка була одягнена у чорну шкірянку у поєднанні з осіннім легким шарфом.



Олександр Шовковський з дружиною / Фото з інстаграму Universal Pictures UA

Телеведучий та політик Сергій Притула з'явився на події у коричневому светрі, який доповнив стильним коктейльним піджаком у клітинку.



Сергій Притула / Фото з інстаграму Universal Pictures UA

Телеведуча Соня Плакидюк теж обрала чорний обруч у якості прикраси на голову. Свій образ Плакидюк підкреслила пальтом oversize у модний принт "гусячої лапки", гольфом, трикотажною спідницею та чорними окулярами.



Соня Плакидюк / Фото з інстаграму Universal Pictures UA

Телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч з'явився на публіці у розслабленому образі, який підкреслив темно-зеленим худі з написом "Born Again. Kanye West".



Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму Universal Pictures UA



Мелінда Сіммонс / Фото з інстаграму Universal Pictures UA