Студія Disney зніме драматичний серіал про Карла Лагерфельда – креативного директора Chanel

6 вересня 2021 , 18:30
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Джерело:

Variety

На сервісі Disney Plus вийде новий серіал "Кайзер Карл", заснований на біографії великого дизайнера і креативного директора Chanel і Fendi. Продюсуванням проєкту займатиметься французька компанія Gaumont.

Що відомо про серіал "Кайзер Карл"

Знімальний процес серіалу проходитиме у Франції. Всього планують випустити 6 епізодів. Дата виходу і акторський склад наразі не уточнюються. В основу серіалу ляже однойменна книга Рафаеля Бакке.

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Яким буде сюжет проєкту

  • Історія охопить життя Лагерфельда та проведе нас шляхом від 1972 року до отримання статусу спадкоємця Габріель Шанель. 
  • Серіал покаже, як Лагерфельд прагнув стати наступником Коко Шанель та розповість про стосунки й історію любові з Жаком де Башер.
  • Також творці серіалу мають намір висвітлити тему ворожнечі між Лагерфельдом та Івом Сен-Лораном і П'єром Берже.

Варто зазначити, що до роботи над проєктом також залучили самого автора оригінальної книги "Кайзер Карл".

Ми відчули, що історія Лагерфельда не отримувала належної уваги досі і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися нею з нашими глядачами,
– заявив президент The Walt Disney Company у регіоні Європа, Близький Схід і Африка Ян Коппен.

Народився Карл Лагерфельд в Гамбурзі 10 вересня 1933 у заможній, благополучній сім'ї банківського службовця Отто Лагерфельдта. Помер дизайнер у 2019 році у віці 85 років від раку підшлункової залози.
Автор: Богдана Ткачук