Студія Disney зніме драматичний серіал про Карла Лагерфельда – креативного директора Chanel
Джерело:Variety
На сервісі Disney Plus вийде новий серіал "Кайзер Карл", заснований на біографії великого дизайнера і креативного директора Chanel і Fendi. Продюсуванням проєкту займатиметься французька компанія Gaumont.
Що відомо про серіал "Кайзер Карл"
Знімальний процес серіалу проходитиме у Франції. Всього планують випустити 6 епізодів. Дата виходу і акторський склад наразі не уточнюються. В основу серіалу ляже однойменна книга Рафаеля Бакке.
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Яким буде сюжет проєкту
- Історія охопить життя Лагерфельда та проведе нас шляхом від 1972 року до отримання статусу спадкоємця Габріель Шанель.
- Серіал покаже, як Лагерфельд прагнув стати наступником Коко Шанель та розповість про стосунки й історію любові з Жаком де Башер.
- Також творці серіалу мають намір висвітлити тему ворожнечі між Лагерфельдом та Івом Сен-Лораном і П'єром Берже.
Варто зазначити, що до роботи над проєктом також залучили самого автора оригінальної книги "Кайзер Карл".
Ми відчули, що історія Лагерфельда не отримувала належної уваги досі і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися нею з нашими глядачами,
– заявив президент The Walt Disney Company у регіоні Європа, Близький Схід і Африка Ян Коппен.