Студія Disney зніме драматичний серіал про Карла Лагерфельда – креативного директора Chanel

На сервісі Disney Plus вийде новий серіал "Кайзер Карл", заснований на біографії великого дизайнера і креативного директора Chanel і Fendi. Продюсуванням проєкту займатиметься французька компанія Gaumont.

Що відомо про серіал "Кайзер Карл"

Знімальний процес серіалу проходитиме у Франції. Всього планують випустити 6 епізодів. Дата виходу і акторський склад наразі не уточнюються. В основу серіалу ляже однойменна книга Рафаеля Бакке.

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Яким буде сюжет проєкту

Історія охопить життя Лагерфельда та проведе нас шляхом від 1972 року до отримання статусу спадкоємця Габріель Шанель.

Серіал покаже, як Лагерфельд прагнув стати наступником Коко Шанель та розповість про стосунки й історію любові з Жаком де Башер.

Також творці серіалу мають намір висвітлити тему ворожнечі між Лагерфельдом та Івом Сен-Лораном і П'єром Берже.

Варто зазначити, що до роботи над проєктом також залучили самого автора оригінальної книги "Кайзер Карл".

Ми відчули, що історія Лагерфельда не отримувала належної уваги досі і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися нею з нашими глядачами,

– заявив президент The Walt Disney Company у регіоні Європа, Близький Схід і Африка Ян Коппен.

Народився Карл Лагерфельд в Гамбурзі 10 вересня 1933 у заможній, благополучній сім'ї банківського службовця Отто Лагерфельдта. Помер дизайнер у 2019 році у віці 85 років від раку підшлункової залози.