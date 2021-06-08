Зірка "Великого Гетсбі" зіграє у фільмі про секс-скандал з Гарві Вайнштайном

Кері Малліган та Зої Казан зіграють репортерок The New York Times, які викрили сексуальні злочини кінопродюсера Гарві Вайнштайна. Деталі читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, майбутній фільм буде заснований на бестселері Меган Тухі та Джоді Кантор "Вона сказала: розкриваючи історію сексуальних домагань, яка допомогла розпалити рух". У книзі детально розповідається про роботу журналісток над статтею для публічного викриття сексуального скандалу, що пов'язаний із режисером та продюсером Гарві Вайнштайном.

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Сценарій картини розробить британський драматург Ребекка Ленкевич, відома завдяки "Іді" та "Непокорі". Для Казан та Малліган фільм стане не першою спільною роботою. Раніше актриси грали разом на Бродвеї у виставі "Чайка".

За свій матеріал автори отримали Пулітцерівську премію. Тому фільм, як повідомляє джерело, буде поставлений в дусі драми "У центрі уваги" та документальних картин, присвячених Вотергейтському скандалу.

Режисером проєкту виступить Марія Шрадер, автор серіалу "Неортодоксальна".