Голлівудська зірка з українським корінням Кетрін Винник приєдналася до United24

Кетрін Винник, що народилася в Україні, з перших днів війни підтримує свою Батьківщину. Днями вона прийняла важливе рішення – доєднатися до фандрейзингової платформи United24.

Разом зі своїм благодійним фондом The Winnick Foundation акторка "Вікінгів" продовжуватиме допомагати Україні. Кетрін Винник стала першою амбасадоркою United24 з Канади.

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Кетрін Винник приєдналася до United24

Через відеозв’язок акторка поспілкувалася з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили деталі співпраці. Відомо, що Кетрін Винник зосередиться на програмі Відбудови України, яка допоможе відновлювати будівлі, які зруйнували російські ракети.

Винник є канадською акторкою українського проходження, режисеркою і продюсеркою. Стала зіркою завдяки серіалу "Вікінги".

Серіал "Вікінги" раджу всім. Як матиму час, обов’язково передивлюсь і сам,

– написав Андрій Єрмак.

Кетрін Винник приєдналася до United24 / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Що відомо про походження Кетрін Винник

У 45-річної Кетрін Винник українське коріння, але росла вона в Канаді. Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися в Галичині: бабуся – на Львівщині, а дідусь – на Тернопільщині. Леся Винницька, до речі, є членкинею Управи Конґресу Українців Канади, відділу Торонто.

Предки батька Кетрін, Романа, походять зі Старого Самбора і Борислава. Дід Володимир Винницький зголосився до лав Січових Стрільців у 16-річному віці. Прадід Кетрін Іван Винницький – поручник 1-ї Запорізької дивізії Армії УНР. Після Другої світової війни доклав зусиль до створення організації колишніх Січових Стрільців у Канаді, в якій мав поважні позиції.