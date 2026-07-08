Збирав гроші для України: у яких фільмах знявся актор Кевін Бейкон

Кевін Бейкон – голлівудський актор, який сьогодні, 8 липня, відзначає день народження. Йому виповнилось 68 років. Знаменитість має особливу вагу для українського суспільства, адже після початку повномашстабної війни чоловік почав допомагати нашій країні.

До прикладу, він разом зі своїм братом виступили у Вашингтоні, щоб зібрати гроші для України. Зауважимо, що захід був організований емігрантами з Росії – співвласниками "Дачі" Дмитром Чекалдіним та Іллєю Альтером. У день народження актора 24 Канал пригадає найкращі стрічки, де він грав ролі.

Фільмографія Кевіна Бейкона

"Таємнича річка", 2003

Рейтинг IMDb: 7,9

Кримінальна драма розповідає про трьох друзів із Бостона, чию дружбу зруйнувала важка травма одного із хлопців. Через багато років вони знову зустрічаються через убивство. 19-річну Кеті, доньку головного героя, знаходять вбитою. Головна підозра падає на Дейва, який тієї ночі повернувся додому пізно і весь у крові.

"Таємнича річка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невидимка", 2000

Рейтинг IMDb: 5,9

За сюжетом, амбітний вчений Себастьян Кейн керує секретною лабораторією. Його команді вдається розробити сироватку невидимості та успішно повернути в нормальний стан піддослідну горилу. Одержимий успіхом Кейн вирішує випробувати препарат собі. Досвід проходить вдало, але вчені стикаються із проблемою: побічні ефекти сироватки необоротні.

"Невидимка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аполлон-13", 1995

Рейтинг IMDb: 7,7

11 квітня 1970 року космічний корабель вирушає до космосу. До складу екіпажу увійшли командир Джим Ловелл, пілот командного модуля Джек Суайгерт та пілот місячного модуля Фред Хейз. Вибух кисневого балона за 320 000 км від Землі перетворює висадку на Місяць у нестримну боротьбу за виживання. Екіпаж та центр управління на Землі повинні застосувати винахідливість, щоб повернути астронавтів додому.

"Аполлон-13": дивіться онлайн трейлер фільму

Інші фільми і серіали, де зняв Кевін Бейкон:

"Усе, що у твоїх силах";

"Поліцейська тачка";

"Останній шлях";

"Мисливець за головами";

"Коматозники";

"Місто на пагорбі";

"День патріота";

"Послідовники" та інші.

Раніше ми розповідали про голлівудських акторів, які переїхали жити до США і побудували успішні кар'єри.