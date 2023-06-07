Акторка "Теорії великого вибуху" ледь не втратила ногу 15 років тому: що сталося
Джерело:SmartLess
Американська актриса Кейлі Куоко, відома за роллю в серіалі "Теорії великого вибуху", розповіла, що ледь не втратила ногу на знімальному майданчику. Це сталося 15 років тому.
На той момент Кейлі Куоко було лише 22 роки, і в одній зі сцен їй довелося кататися верхи. Унаслідок нещасного випадку, вона впала з коня, втім, саме падіння не завдало їй травми.
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Кейлі Куоко ледь не втратила ногу 15 років тому
У подкасті SmartLess з Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейзом і Віллом Арнеттом вона сказала: "Це був дуже поганий випадок". Куоко розповіла, що кінь наступив на ногу актриси та сильно її пошкодив. Вона отримала складний відкритий перелом великогомілкової та малогомілкової кісток і чула, як вони "тріщали". Актрисі терміново зробили операцію, а перед виходом з операційної, вона навіть підписала папери, в яких давала згоду на ампутацію ноги, якщо так вирішить хірург.
На щастя, операція пройшла успішно, хоч вона й зізналася: "Це було справді серйозно". У внутрішню порожнину кістки їй ввели штифти та пластини, які знаходяться там досі.
Кейлі Куоко розповіла про операцію на нозі: слухайте подкаст
Хто така Кейлі КуокоЦе американська актриса, яка зіграла роль Пенні в "Теорії великого вибуху" і стала знаменитою. Вона також прославилася у таких фільмах і серіалах: "Дитинство Шелдона", "Бортпровідниця", "Гарлі Квін" і "Людина з Торонто". Зараз актрисі 37 років. У березні вона вперше стала матір’ю, народила доньку від актора Тома Пелфрі.
Зауважте, нещасні випадки на знімальному майданчику трапляються доволі часто. Від цього не застраховані навіть найвідоміші артисти Голлівуду. Ось найвідоміші з них:
- Американський актор Джей Пікетт помер під час підготовки до зйомок фільму "Долина скарбів";
- Том Круз ледь не загинув на зйомках шостої частини "Місії нездійсненної".
- На зйомках фільму "Убити Білла" трапився один жахливий випадок: під час водіння авто, Турман врізалася в дерево;
- Під час зйомок "Володаря перснів" Вігго Мортенсен зламав собі два пальці на нозі, а його колега Орландо Блум – ребро;
- Син Брюса Лі загинув прямо на знімальному майданчику під час зйомок сцени зі стріляниною;
- Від пострілу актора Алека Болдуїна на зйомках вестерну "Іржа" загинула кінооператорка з України Галина Гатчінс.