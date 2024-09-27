Оскароносна акторка Кейт Бланшетт створила документальний фільм, присвячений битві за Харків

Акторка Кейт Бланшетт у співпраці з Бенджаміном де Піром, редактором Channel 4 News, створили потужний документальний фільм під назвою "Ukraine: Life Under Attack". Цей фільм присвячений битві за Харків, одному з найбільших і найважливіших міст України, яке стало однією з головних цілей російських окупантів.

Фільм уже з'являється на стримінгах. Тому стрічку про війну в Україні можна побачити на Amazon Video, Apple TV та Channel 4.

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Кейт Бланшетт створила документальний фільм присвячений битві за Харків

У фільмі глядачі мають змогу побачити битву за Харків через призму досвіду місцевих жителів і рятувальників, які мужньо пережили російський наступ. Історії цих людей відкривають правду про жахіття війни, що щоденно впливають на мирних громадян. Бенджамін де Пір назвав цей фільм "даниною поваги мешканцям Харкова", підкресливши їхню стійкість і витривалість.

Ось на що схоже життя тих, хто потрапив під вогонь путінської війни в Україні. Насправді це зворушливий портрет життя Харківщини та Харківської області з погляду цивільних та представників екстрених служб, які залишилися у місті під час російського вторгнення,

– зазначив Бенджамін де Пір.

У документальній стрічці глядачі бачать наслідки жорстоких бойових дій: пошкоджені будинки, зруйновану цивільну інфраструктуру та безліч спустошених вулиць. Фільм показує, як мешканці Харкова, рятуючи свої життя, змушені ховатися від обстрілів у підземеллі метро, яке стало тимчасовим притулком для багатьох родин.

Попри постійну небезпеку, люди намагаються зберегти елементи звичного життя, продовжуючи працювати, навчати дітей та підтримувати близьких.

Як Кейт Бланшетт підтримує Україну

У 2022 році, під час жорстокого вторгнення Росії в Україну, дворазова лавреатка премії Оскар Кейт Бланшетт підтримала український народ. Вона не лише висловила свою солідарність, а й стала продюсером документального фільму, присвяченого подіям в Україні. Стрічка була створена у перші три місяці війни, коли обстріли та руйнування були особливо інтенсивними.

Окрім того, Кейт Бланшетт особисто долучилася до проєкту як оповідачка, надавши фільму свій голос, що додало йому особливої емоційної глибини.

Режисерами документального проєкту стали Патрік Томбола та Мані Бенчела, які спільно з Бланшетт створили цей зворушливий і проникливий фільм, щоб показати світові життя українців під час війни.