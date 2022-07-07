Кейт Бланшетт зняла та озвучила фільм про битву за Харків: де можна подивитися

Голлівудська акторка Кейт Бланшетт підтримує Україну у війні з Росію. Днями зірка презентувала документальний фільм про битву за Харків, що має назву "Україна: Життя під ударом" (Ukraine: Life Under Attack).

Кейт, яка є послом доброї волі ООН, зняла фільм разом з ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром. Стрічка триває майже годину.

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Про що розповідає фільм "Україна: Життя під ударом", який зняла Кейт Бланшетт

Його головні герої – працівник ДСНС Роман та його команда, які врятували Харків від пожеж, спричинених вибухами, а також фельдшери Тетяна та Ірина, які не лише рятували поранених, а й щодня допомагали людям, які кілька місяців перебували у підпіллі, ховаючись від ударів.

За словами продюсерів, це "історія битви за Харків очима мирних жителів і працівників служби надзвичайних ситуацій, на яких випав основний тягар російської навали". Сама Кейт також і озвучила фільм, розповівши історію боїв за місто.

Документальну стрічку "Україна: Життя під ударом" (Ukraine: Life Under Attack) можна переглянути на сайті Channel 4 Plus, але для перегляду потрібна реєстрація. Також фільм представлений на офіційному сайті.

У документальному фільмі ми можемо побачити кадри зруйнованих будинків, знищений район Північної Салтівки, а також мирних мешканців, які змушені були ховатися під час ударів у бомбосховищах.

Це насправді зворушливий портрет життя у Харкові та Харківській області з погляду цивільних осіб та аварійно-рятувальних служб, які залишилися у місті під час російського вторгнення,

– наголосив виконавчий продюсер фільму Невін Мабро.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Бланшетт одягнула елегантний костюм синьо-жовтого кольору, який згодом продасть на аукціоні.