Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вирішила відверто показати, як онкологічне захворювання змінило її життя, та представила трейлер документального фільму, який обіцяє бути значно емоційнішим за чергову драму про британську монархію.

Як повідомляє People, 21 листопада 2026 року 44-річна Кейт Міддлтон презентувала трейлер документальної стрічки "Зцілення". У фільмі принцеса розповідає про боротьбу з раком, складний шлях відновлення та життя після встановлення діагнозу.

Кейт Міддлтон відверто розповіла про боротьбу з раком

У трейлері принцеса Уельська зізнається, що хвороба вплинула не лише на її фізичне здоров'я, а й докорінно змінила ставлення до життя.

Рак справді змінює тебе. Він змінює твоє тіло, але є щось значно глибше, що змінюється всередині, – говорить Кейт.

Особливо емоційним став момент розмови принцеси з її молодшим братом Джеймсом Міддлтоном. Вона зізналася, що після завершення лікування так і не подзвонила у спеціальний дзвін, яким онкопацієнти традиційно символізують завершення терапії. На це брат відповів, що, можливо, її нове випробування і стало тим самим символічним дзвоном.

Принцеса підкорила три гірські вершини за добу

Однією з центральних подій документального фільму стало незвичайне випробування, на яке Кейт наважилася після лікування.

Дивитись трейлер документального фільму про Кейт Міддлтон:







У червні 2026 року вона взяла участь у Three Peaks Challenge – сходженні на три найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу протягом 24 годин.

Утім, за цим випробуванням стояла значно важливіша мета – підтримати людей, які зіткнулися з онкологічними захворюваннями, та зібрати кошти для благодійної організації The Royal Marsden Cancer Charity.

У стрічці також покажуть особисті моменти Кейт з принцом Вільямом та їхніми дітьми.



Коли вийде документальний фільм про Кейт Міддлтон

Прем'єра 30-хвилинної документальної стрічки "Зцілення" відбудеться 29 листопада 2026 року на BBC One у Великій Британії. Наступного дня фільм покажуть у США на NBC.

Режисером проєкту став Бенджі Джексон, а над візуальною частиною працював оператор Вілл Варр, який раніше знімав сімейні відео принцеси.

Усі кошти, отримані від розповсюдження документального фільму, спрямують благодійній організації The Royal Marsden Cancer Charity.

Нагадаємо, у березні 2024 року Кейт Міддлтон публічно повідомила про онкологічне захворювання. У вересні того ж року вона завершила курс хіміотерапії, а в січні 2025-го оголосила, що перебуває в ремісії. Тип раку принцеса досі публічно не розкривала.

Раніше Кейт Міддлтон вже ділилася тим, як їй вдавалося боротися із захворюванням.



