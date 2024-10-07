Приголомшив результатом: голлівудський актор Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах

Голлівудський актор Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах, додавши нову грань до свого різноманітного таланту. Він взяв участь у перегонах у складі команди "Іглс Кеньйон Рейсінг", яка змагалася на етапі північноамериканського кубка Toyota GR Cup.

Змагання відбулися 5 жовтня, цей момент став знаковим для шанувальників актора, відомого своїми ролями в таких фільмах, як "Матриця" і "Джон Вік". Видання The Guardian поділилося подробицями.

Дивіться також 10 культових фільмів, які назавжди змінили світовий кінематограф

Кіану Рівз вперше взяв участь у професійних автоперегонах

Кіану Рівз поринув у світ автоспорту, виступивши на легендарній трасі Indianapolis Motor Speedway в Індіанаполісі, штат Індіана. 60-річний актор кваліфікувався на перегони, посівши 31-ше місце серед 35 учасників.

За кермом автомобіля Toyota GR86 під номером 92, Рівз привертав увагу не лише своїм ім'ям, нанесеним на машину, але й прапором Канади та абревіатурою BRZRKR, яка є відісланням до коміксу, створеного на основі його ідеї.

Кіану Рівз дебютував у перегонах: дивіться відео онлайн

Під час перегонів Рівзу вдалося піднятися до 21-ї позиції, демонструючи хорошу динаміку. Однак, на 45-й хвилині змагання, його автомобіль вилетів з траси та опинився на траві. Цей момент зафіксували організатори перегонів і згодом показали у відео, яке з'явилося на YouTube. На щастя, актор не зазнав ушкоджень і зумів повернутися на трасу, фінішувавши 25-м.

Попереду на Кіану чекають ще одні перегони, які заплановано на 6 жовтня, і шанувальники з нетерпінням очікують побачити, як він покаже себе у наступному етапі змагань.