Від "Матриці" до "Джона Віка": 4 культові фільми з Кіану Рівзом, які закохують у кіно

Сьогодні, 2 вересня, свій 62-й день народження святкує канадський актор Кіану Рівз. За довгі десятиліття успішної кінокар'єри він здобув статус живої легенди та щиру любов мільйонів глядачів у всьому світі.

24 Канал зібрав добірку культових фільмів з Кіану Рівзом, яка допоможе вам насолодитися його неперевершеною грою та стане ідеальною нагодою провести вечір за переглядом якісного кіно.

"Матриця" (1999)

Рейтинг IMDb – 8,7

Культовий науково-фантастичний бойовик розповідає історію звичайного програміста Тома Андерсона, який веде подвійне життя хакера Нео. Чоловік відкриває для себе страшну правду про те, що весь звичний світ – це лише цифрова ілюзія поневоленого штучним інтелектом людства. Головний герой приєднується до бунтарів і вступає у смертельне протистояння з могутніми комп'ютерними програмами-агентами.

"Матриця": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав визнання за революційні спецефекти, витончену постановку бойових сцен і сміливе поєднання наукової фантастики з філософськими концепціями. Критики відзначають майстерну режисуру сестер Вачовскі та неперевершену гру Рівза.

"Адвокат диявола" (1997)

Рейтинг IMDb – 7,5

Талановитий і безжальний молодий юрист Кевін Ломакс не програв жодної судової справи у провінції. Його видатні успіхи привертають увагу могутньої юридичної корпорації з Нью-Йорка на чолі з харизматичним Джоном Мілтоном. Кевін приймає спокусливу пропозицію про роботу, але невдовзі його оточує світ містичних жахіть і темних спокус.

"Адвокат диявола": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes картина зібрала хороші відгуки за динамічну оповідь, розкішну візуальну атмосферу та потужний акторський тандем Кіану Рівза й Аль Пачіно. Критики наголошують, що фільм пропонує захопливий погляд на природу зла через призму юридичного світу.

"Костянтин: Володар темряви" (2005)

Рейтинг IMDb – 7,0

Джон Костянтин володіє рідкісним і проклятим даром бачити янголів та демонів у людській подобі. Чоловік веде нескінченне полювання на пекельних створінь просто на вулицях сучасного Лос-Анджелеса заради власного спасіння. Разом із детективкою поліції він розкриває таємничу змову, яка загрожує порушити баланс між добром і злом на Землі.

"Костянтин: Володар темряви": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes рецензенти звертають увагу на цікавий візуальний стиль і вдале втілення образу цинічного борця з нечистю. До того ж критики відзначають переконливу гру Кіану Рівза.

"Джон Вік" (2014)

Рейтинг IMDb – 7,4

Колишній професійний найманець залишає кримінальне минуле заради спокійного сімейного життя, але трагічна втрата дружини руйнує його спокій. Бандити забирають у нього останнє, що залишила після себе кохана, та змушують чоловіка повернутися до своєї смертоносної професії. Джон оголошує безжальну вендетту ватажкам мафії та демонструє неперевершені навички стрільби й рукопашного бою.

"Джон Вік": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має надзвичайно високі оцінки. Критики підкреслюють, що саме ця картина стала тріумфальним поверненням Кіану Рівза в статус зірки світового рівня.

Днями свій день народження святкував легендарний Річард Гір. З цієї нагоди ми підготували добірку найкращих фільмів з актором.