Кіану Рівз може зіграти російського лиходія у новій стрічці Marvel, – ЗМІ

Голлівудський актор Кіану Рівз після фантастичних бойовиків має змогу приєднатись до кіновсесвіту Marvel. Кінозірці пропонують роль лиходія Сергія Кравінова, однак поки він не поспішає підписувати контракт на зйомки.

Кіностудія Sony Pictures спільно з Marvel вже працюють над створенням нового фільму "Крейвен". За неофіційними даними, на роль лиходія Сергія Миколайовича Кравінова запрошують Кіану Рівза. Голлівудський актор добре відомий за бойовиками "Джон Вік", "Матриця" чи "Швидкість", тому він може ідеально зіграти у супергеройському екшні.

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Ми ведемо з ним перемовини майже завжди, коли розробляємо новий фільм. Ми спілкуємось з Кіану Рівзом... Я не знаю, чи він коли-небудь приєднається до Marvel, але ми дуже хочемо знайти правильний спосіб зробити це,

– прокоментував президент Marvel Studios Кевін Фейге.

Відомо, що проєкт "Крейвен" стане спін-оффом до серії фільмів "Людина-павук". Екранізує його режисер Джей Сі Чендор. Ймовірно, фільм буде окремим проєктом за прикладом "Логана", відтак глядачам не варто очікувати на появу когось із Месників у цій стрічці.

Зазначимо, що такі супергеройські проєкти користуються чималою популярністю, не зважаючи на те, що головним героєм є знаменитий лиходій. До прикладу, "Джокер" отримав премію Оскар та любов публіки, а "Веном" мав десятки престижних номінацій.

Що відомо про Крейвена

Сергій Кравінов або Крейвен – це один з наймогутніших противників Людини-павука. У коміксах зазначається, що він зростав у сім'ї російського аристократа. Дитинство хлопця було непростим, адже батько мав алкогольну залежність та бив його. Єдиним прикладом для наслідування був брат Крейвена – Дмитро, лиходій на прізвисько Хамелеон. Тому й не дивно, чому чоловік шукав способи здобути суперсили та стати найкращим мисливцем у світі.

Крейвен мав чимало надздібностей. Зокрема, цей персонаж був надзвичайно сильним, швидким, витривалим, гнучким та мав розвинені рефлекси. Отримати суперсили Крейвену допомогли мікстури, зварені з трав, що ростуть у джунглях Африки.

З Людиною-павуком Крейвен познайомився не випадково. Саме цей супергерой допоміг ув'язнити його брата Дмитра. Жадаючи помсти, Хамелеон попросив родича приїхати до США, аби вистежити та влаштувати розправу Людині-павуку. Оскільки Крейвен є чудовим мисливцем, на супергероя Marvel чекав запеклий двобій.



Крейвен та Людина-павук / Фото The Illuminerdi