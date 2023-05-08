Кіану Рівз вперше одружується: хто став обраницею 58-річного Джона Віка
Джерело:RadarOnline
Канадський актор Кіану Рівз, зірка фільмів "Джон Вік", планує одружитися. Це буде перший шлюб зірки. Коли відбудеться весілля та що відомо про кохану Кіану Рівза – читайте далі.
Обраницею актора стала американська художниця Олександра Грант. Відомо, що раніше актор мав серйозні стосунки з акторкою Дженніфер Сайм, яка загинула в автокатастрофі у квітні 2001 року.
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Кіану Рівз вперше одружується
Одруження має відбутися влітку цього року. Пара хоче зробити свято максимально конфіденційним, аби не привертати зайву увагу громадськості.
Вони хочуть зберегти все таємно, за винятком членів сім'ї та кількох близьких друзів,
– повідомив інсайдер.
Що відомо про стосунки пари
- Стосунки Кіану Рівза та Олександри Грант розпочалися у 2011 році. Тоді пара спільно працювала над книгою "Ода щастю". Це була перша книга для Рівза як письменника, а для Грант як художниці.
- 2015 року у межах резиденції в Центрі сучасного мистецтва в місті Омаха, штат Небраска, Грант зняла документальний фільм під назвою "Відвезти Лену додому" (Taking Lena Home). У фільмі йшлося про повернення викраденого надгробного пам'ятника до села Небраски.
- 2017 року Кіану Рівз та Олександра Грант створили невелику видавничу компанію під назвою X Artists Books.
- Спершу вони дружили, але у 2019 році, після романтичної вечері в ресторані, вони потрапили до заголовків газет як закохана пара. Під час прем’єри стрічки "Джон Вік 4" Кіану Рівзу зробили пропозицію руки та серця.