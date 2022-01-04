Кіану Рівз зніметься у серіалі "Диявол у Білому місті" Скорсезе та Ді Капріо

Головний актор "Матриці" зніметься у серіалі для стрімінгового сервісу Hulu "Диявол у Білому місті". Продюсерами шоу виступлять Мартін Скорсезе та Леонардо Ді Капріо.

Серіал ґрунтується на однойменній книзі Еріка Ларіона 2003 року. Якою буде роль Кіану – наразі не повідомляють. Цікаво, що цей проєкт стане першою важливою роллю актора на телебаченні у США.

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"Диявол у Білому місті": сюжет

У цьому проєкті йдеться про те, як велична Всесвітня виставка у Чикаго, присвячена 400-річчю відкриття Колумбом Америки, повністю змінила ставлення американців до міст, у яких вони мешкають. Теодор Драйзер там знайшов своє кохання, а Френк Баум побачив наживо майбутню країну Оз. Біле місто архітектора Бьорнема довело, що люди мусять жити не в укритих промисловим смогом нетрях, а серед краси, гармонії та безпеки.

Серіал розповість правдиву історію двох чоловіків: архітектора та серійного вбивці Генрі. Він слідує за Деніелом, успішним і вибагливим архітектором. У 1893 році він побудував у Чикаго готель, де мучив і вбивав молодих жінок. Генрі зізнався у 27 вбивствах, однак, як вважає поліція, маніяк позбавив життя близько 200 осіб, але довести це було неможливо. Останки, знайдені в його готелі, не дозволяли ідентифікувати кількість жертв. Холмс був повішений у травні 1896 року. Сюжет захоплює глядача подорожжю у вбивствах, романах і таємницях позолоченого століття.



Книга, за якою знімуть серіал "Диявол у Білому Місті" / Фото з Якабу

Скільки буде епізодів та коли вийде серіал – наразі не повідомляють. Відомо, що перші дві серії поставить номінант на Оскар Тодд Філд.

Окрім, "Диявола у Білому місті", Кіану Рівз зніметься у таких найближчих проєктах: