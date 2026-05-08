Хто з акторів українського фільму "КІЛЛХАУС" зіграв роль самого себе
- Кирило Беркаль ("Кірт"), заступник командира Третього армійського корпусу, у фільмі "КІЛЛХАУС" зіграв самого себе, використовуючи свій досвід командування батальйоном.
- Він долучився до "Азову" у 2014 році, де став командиром 2-го батальйону, брав участь у важливих військових операціях та був звільнений з полону у вересні 2022 року.
Нещодавно в українських кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "КІЛЛХАУС", який уже встиг наробити чимало галасу. Особливу увагу привертає акторський склад стрічки: ролі виконали не лише професійні актори, а й реальні військовослужбовці.
Одну з ролей зіграв Кирило Беркаль ("Кірт") – заступник командира Третього армійського корпусу. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів, кого саме втілив на екрані.
Хто у фільмі "КІЛЛХАУС" зіграв роль самого себе?
Кирило Беркаль ("Кірт") розповів, що у фільмі він фактично зіграв самого себе – щоправда, з періоду, коли був командиром батальйону.
За його словами, це збірний образ, сформований із різних етапів служби, зокрема досвіду в Мар'їнці, Красногорівці, під час командування другим батальйоном "Азову", навчання у Військовій школі імені Євгена Коновальця та роботи в секторі "С" під час оборони Маріуполя.
Глядач точно побачить дуже важливу командирську дилему: коли є місія, є ризик і є підлеглий, який має власну думку й відкрито не погоджується з командиром. Це сцена про лідерство. Ми завжди вчимо особовий склад дослухатися до своїх людей,
– розповів Беркаль.
"Кірт" і Сергій Стрельніков / Кадр з фільму "КІЛЛХАУС"
"Кірт" розповів, що значну частину діалогів вони створювали самостійно. Військові прагнули зберегти режисерський задум, водночас адаптувавши тексти під власний досвід і реальну поведінку.
За його словами, у цій сцені вони з Доком постають як командир батальйону та його заступник: пояснюють підлеглим ризики, вже отримавши зауваження від керівництва та усвідомлюючи небезпеку для особового складу. Водночас, побачивши впевненість підлеглого, який має іншу думку, вони вирішують піти на ризик – делегують йому повноваження та беруть відповідальність на себе.
Що варто знати про Кирила Беркаля?
- Кирило Беркаль – український військовослужбовець Збройних сил України.
- До полку "Азов" він долучився ще у 2014 році, де пройшов вишкіл у Військовій школі імені Євгена Коновальця.
- Згодом став командиром 2-го батальйону "Азову", а також очолив цю військову школу.
- Він брав участь у Павлопіль-Широкинській операції. Під його командуванням українські сили звільнили та утримали Широкине.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Беркаль перебував у складі "Азову" та до останнього тримав оборону Маріуполя.
Ми на весь світ, на всю країну постійно повторювали: Росія, ворог близько, вони вже гібридно воюють, вони обкатують свої війська. Прийде день, вони підуть у повномасштабну атаку. Так і сталося. Тому в принципі в Азові вся наша філософія була скерована у підготовку людей до викликів до повномасштабної війни. Що саме ми й побачили 24 лютого,
– "Кірт" про початок великої війни в інтерв'ю Еспресо.
- Він перебував у районі металургійного комбінату імені Ілліча, а згодом – на "Азовсталі".
- Разом з іншими захисниками потрапив у полон, але у вересні 2022 року був звільнений у межах обміну.
Ми не знали що коїться в країні. Ми думали, а може вже і наших рідних немає. Вони там говорять: все, ми штурмуємо Львів. Ми взяли Запоріжжя. А потім бах – якась новина, якийсь Соловйов кричить: зрада, зрада, наступатєльная опєрация. І ми такі думаємо: який Львів яке Запоріжжя, якщо наша артилерія робить прильоти по Донецьку? Тобто наші ще тут,
– пригадував військовий в інтерв'ю Суспільному.
- Після обміну він повернувся до військової служби та обійняв посаду начальника відділу бойової підготовки 3-ї окремої штурмової бригади.