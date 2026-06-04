Творці блокбастера "КІЛЛХАУС" шокували прихованим змістом важливої деталі фільму

У тактичному екшн-трилері "КІЛЛХАУС" режисера Любомира Левицького кожна деталь у кадрі має значення. Одним із важливих символів стрічки стала каблучка із зображенням змії.

Її носить головна героїня – агентка спецслужб Дарина, яку грає українська акторка театру та кіно Владислава Коровай. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, який сенс закладено у цій деталі.

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Символ невидимого фронту: яку таємницю приховує прикраса агентки?

Ця прикраса не є випадковим реквізитом, вона пов'язує сюжет фільму з реальними історичними подіями та філософією сучасного українського спротиву.

В основі символіки персня – деокупація острова Зміїний, невеликої скелі площею 0,17 квадратного кілометра, яка має колосальне значення для безпеки в Чорному морі. Звільнення острова у 2022 році дозволило Україні відновити роботу глобальних зернових коридорів для експорту стратегічних товарів. Через емблему Snake Island Institute, відтворену на персні, творці фільму заклали подвійне значення: масштабність міжнародних союзів України та її суверенне право самостійно диктувати умови взаємодії зі світом і формувати власне майбутнє.



Фільм "КІЛЛХАУС" / Кадр із фільму

Окрім геополітичного підтексту, прикраса відображає характер самої героїні. Дарина уособлює тисячі непублічних людей, які без згадок у медіа, інтерв'ю чи постів у соцмережах роблять свій важливий внесок у перемогу.

Ми прагнули максимальної правдивості у всьому – від тактичних дій у кадрі до дрібних деталей одягу чи аксесуарів. Каблучка героїні є символом причетності до великої, часто невидимої системи спротиву. Це знак того, що кожен, незалежно від посади чи публічності, є частиною нашої спільної боротьби,

– зазначає режисер фільму Любомир Левицький.



Каблучка із фільму "КІЛЛХАУС" / Кадр із фільму

Що варто знати про сюжет фільму "КІЛЛХАУС"?

Сюжет екшн-трилера "КІЛЛХАУС" створений за мотивами реальних подій. У фільмі спецпідрозділи 3-ї ОШБр, ГУР та СБУ об'єдналися, щоб евакуювати цивільну пару та американську журналістку з тимчасово окупованої території. Сценарій стрічки консультували військові експерти та аналітики ЦРУ, а 80% акторського складу – це понад 200 чинних військовослужбовців та ветеранів із реальним бойовим досвідом.

"КІЛЛХАУС": дивіться онлайн трейлер фільму

Каблучку для фільму створив український ювелірний бренд AGA.TE. Коротке відео про те, як розробляли цей символ та що він означає для команди, можна переглянути в соціальних мережах проєкту "КІЛЛХАУС".