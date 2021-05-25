Не одними "Гострими картузами": 5 найцікавіших робіт Кілліана Мерфі

Чудовому ірландському акторові Кілліану Мерфі сьогодні, 25 травня, виповнюється 45 років. До Дня народження зірки 24 канал підготував добірку з його найкращими ролями у фільмах.

За свою кар’єру Кілліан Мерфі зіграв в одних з найзнаковіших фільмах XXI століття. Зі своєю яскравою зовнішністю і безперечним талантом, актор завжди перевтілюється в героя бездоганно, і жоден образ не схожий на попередній. А ще нікому не секрет, що мільйони шанувальниць закохані в іскристі блакитні очі Кілліана Мерфі!

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Джим у фільмі "28 днів потому"

Рік: 2002

Оригінальна назва: 28 Days Later



Кілліан Мерфі у фільмі "28 днів потому" / Фото Kinorium

Постапокаліптичний і напружений фантастичний трилер, в якому йдеться про розпад суспільства після випадкового спалаху інфекційного вірусу, який перетворює людей на вбивць. І лише четверо виживають, мета яких – впоратися з руйнуванням життя, яке вони колись знали, уникаючи заражених вірусом.

В цьому фільмі – це перша велика роль Кілліана Мерфі. Джим – герой, який прокинувся від коми в лікарні, а навколо – небезпечний світ зомбі-апокаліпсису, в якому він не розуміє, як жити.

"28 днів потому" 2002: дивіться трейлер

Патрік у фільмі "Сніданок на Плутоні"

Рік: 2005

Оригінальна назва: Breakfast on Pluto



Кілліан Мерфі у фільмі "Сніданок на Плутоні" / Фото Kinorium

Фільм – історія про молодого трансвестита з Ірландії. Патрік Брейден – син священника, який чудово розуміє, що він "біла ворона" у своєму рідному місті. Проте він виживає завдяки своїй дотепності, шарму і любові.

"Сніданок на Плутоні" 2005: дивіться трейлер

Доктор Джонатан Крейн / Опудало у фільмі "Бетмен: Початок"

Рік: 2005

Оригінальна назва: Batman Begins



Кілліан Мерфі у фільмі "Бетмен: початок" / Колаж 24 каналу / Фото Kinorium

Молодий мільйонер Брюс Вейн, який в пошуках сенсу свого існування, потрапляє до китайської в’язниці, звідки його визволяє невідомий. Він запевняє, що відповіді на свої питання Брюс знайде на вершині гори. Однак, замість відповідей, він зустрічає там таємне товариство воїнів.

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Фільм "Бетмен: Початок" – співпраця Кілліана Мерфі з Крістофером Ноланом. Багато хто вважаєте, що саме роль доктора Джонатана Крейна стала найбільшим проривом у кар’єрі. Опудало – суперлиходій, який дуже добре розбирається в різних галюциногенних препаратах і охоче тестує їх на своїх жертвах.

"Бетмен: Початок" 2005: дивіться онлайн

Роберт Фішер у фільмі "Початок"

Рік: 2010

Оригінальна назва: Inception



Кілліан Мерфі та Леонардо ді Капріо у фільмі "Початок" / Фото Kinorium

У фільмі йдеться про невелику фірму, співробітники якої вміють занурюватися в сни людей, щоб вставити в них інформацію, або навпаки видалити зайву. Роберт Фішер – син енергетичного магната, якому збираються імплантувати в мозок ідею, здатну зруйнувати імперію його батька.

"Початок" 2010: дивіться трейлер

Раймонд Леон у фільмі "Час"

Рік: 2011

Оригінальна назва: In Time



Кілліан Мерфі у фільмі "Час" / Фото Kinorium

Фільм зображає світ, де час – єдина валюта, тут люди запрограмовані так, що у 25 років перестають старіти. Однак, наступні роки коштують грошей. Багаті, звісно, заробляють безмежно, а бідні мусять випрошувати, позичати, красти години, щоб вижити у такому світі.

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Раймонд Леон – полісмен, який розслідує злочини, пов'язані з крадіжкою часу.

"Час" 2011: дивіться трейлер